Jorge Pérez confiesa en 'Ya son las ocho' su curiosa filia sexual y deja muda a Sonsoles Ónega

Jorge Pérez ha sorprendido a Sonsoles Ónega y a los espectadores al confesar una de sus filias sexuales en Ya son las ocho este martes. El guardia civil, que saltó a la fama televisiva gracias a su participación en Supervivientes, no ha tenido reparo a la hora de hablar de una curiosa práctica sexual.

Los colaboradores estaban comentando la entrevista de Belén Esteban en La Resistencia, donde la de Paracuellos apareció con varios juguetes sexuales para David Broncano, cuando Pérez comentó con total naturalidad que a veces le gusta disfrazarse de superhéroe para tener relaciones.

Ante la sorpresa de sus compañeros, el modelo añadía que en concreto suele vestirse "del del martillo", refiriéndose al dios del trueno convertido en superhéroe de las películas de Marvel, en las que le da vida Chris Hemsworth.

La presentadora del formato de Telecinco no daba crédito a lo que acababa de afirmar el colaborador. "Soy una antigua, está claro", comentaba sorprendida. Y es que Jorge Pérez no fue el único tertuliano que habló de filias sexuales. Marta López también hizo una confesión llamativa: "Me quedé un poco cortada [al ver la entrevista de Belén Esteban] porque una pareja que he tenido me pedía que le pegara con una fusta", deslizaba.

"¿No sería el que se sentaba aquí?", se interesaba Sonsoles, haciendo referencia al abogado y excolaborador de Ya es mediodía Alfonso Merlos, con quien Marta tuvo una relación que acabó en sonada ruptura tras el estallido del 'Merlos Place'. "Hasta aquí puedo leer", se limitaba a decir la ex gran hermana.

Pero la colaboradora de Sálvame añadía un detalle a su picante confesión: "Era muy gracioso porque yo la fusta la he usado para el caballo... tenía práctica", bromeó ante las risas de sus compañeros.

