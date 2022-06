¿Quién debería ganar ‘Drag Race España’? Analizamos el concurso de las cuatro finalistas

Este domingo ATRESplayer PREMIUM emite a partir de las 20.00 la gran final de la segunda temporada de Drag Race España, el concurso que busca a la mejor drag de nuestro panorama artístico. Una última gala para la que han conseguido el pasaporte Estrella Xtravaganza, Marina, Veneditta Von Däsh y Sharonne; esta última parte como gran favorita para suceder a Carmen Farala, y es que, ciertamente, ha tenido una trayectoria impecable.

A Sharonne ya la conocíamos en televisión. Este personaje está interpretado por Cristóbal Garrido, quien brilló en la primera edición de Tu cara no me suena todavía por sus imitaciones de Olga Guillot o Chavela Vargas. Sharonne tiene una carrera en el mundo del espectáculo enorme como cantante, bailarina y lo que haga falta. Ha demostrado una pulcritud y perfección enormes a lo largo de toda la competición, y la prueba de ello es que nunca ha estado al borde de la eliminación, y que ha conseguido un total de tres victorias. Ha sido brutal como cantante en directo, pero también como actriz, modelo… Es una artista muy versátil a la que imaginas ver en un teatro o en una pequeña sala, en un cabaret y hasta en Eurovisión, si nos ponemos a soñar.

¿Ya tiene el concurso ganado por haber sido más veces la mejor valorada por el jurado? En absoluto. Los que seguimos el formato en todas sus versiones internacionales sabemos que un gran track récord no te garantiza la corona, el cetro y el premio en metálico. Shea Couleé cayó ante Sasha Velour en la gran final a pesar de ser la favorita con cuatro galas ganadas, por ejemplo. En Drag Race Italia ganó en su primera edición Elecktra Bionic sin ser la mejor en ningún episodio: estuvo a salvo en todas las galas y solo llegó al top en el capítulo previo a la gran final. Y hay muchas reinas coronadas que solo han ganado un desafío en su temporada: Ivy Odly en la temporada 11 de Estados Unidos, Kylie Sonique Love en el All Stars 6, Vanessa Vancartier en la segunda temporada de Países Bajos…

Antes mencionaba a Shea Couleé y Sasha Velour de la temporada 9 de RuPaul’s Drag Race de Estados Unidos. Fueron dos reinas que se entendieron perfectamente, que hacían un gran equipo trabajando codo a codo. Y aquí hemos vivido algo similar con Sharonne y Estrella Xtravaganza, quienes han dado momentos enormes como el capítulo de La Llamada. Estrella, andaluza afincada en Cádiz, llega a la final con dos victorias en su mochila, y con el público comiendo de su mano. Es un torrente de luz esta artista, que sabe hacer reír como pocas lo consiguen.

En la última gala emitida hace dos semanas, Estrella estuvo en la cuerda floja y tuvo que jugarse su permanencia en una sincronización de labios contra Marina, quien estuvo enorme y fue la ganadora de la prueba; se convertía así en la tercera finalista, junto a Veneditta y Sharonne. En teoría, entonces nos íbamos a despedir para siempre de la Xtravaganza, pero en un giro mágico de los acontecimientos le dieron un cuarto pase para la gran final. Es evidente que fue una decisión de la producción, pues el jurado eran cinco personas y no cabía la posibilidad de empate. Su pase fue muy justo, porque ha tenido un concurso espectacular, ha sido divertidísima, y aunque tiene algunas imperfecciones, su carisma está por encima de todo lo demás. Ha tenido que hacer lypsinc por su permanencia en dos ocasiones, empatando en ese sentido con Marina.

También ha llegado a la final con dos victorias Veneditta Von Däsh, que ha ofrecido un perfil de burlesque que no se ve demasiado en esta competición (con excepciones como Violet Chachki, por supuesto). Ha tenido un concurso en el que ella misma se ha demostrado que es más que una imagen sofisticada, que tiene mucho sentido del humor y versatilidad. Su capítulo del make over fue épico, construyendo dos atuendos desde cero con mucha maestría, y aportando una nota de color y de cultura pop a la que no nos tenía acostumbrados.

El jurado ha aplaudido generalmente cada uno de sus movimientos, y ella misma parece haber comprobado que todavía puede crecer mucho más como artista si explora nuevos territorios y se sale de su zona de confort. Un punto muy importante a su favor: entró vendiéndose como el mejor culo, y tampoco le ha hecho falta venderlo en cada entrega, como hacen otras que confían demasiado en su físico. Solo ha estado en la cuerda floja en una ocasión, en el capítulo en el que la eliminada fue Jurijii.

La barcelonesa Marina, la diosa no binaria de Drag Race España 2, es la que, en principio, lo tiene más difícil para ganar el concurso. Solo ha ganado un capítulo y ha estado dos veces en el playback de eliminación. En principio, parecía una concursante fría, pero que poco a poco ha ido explorando su payasa interior, y eso le permitió brillar en el roast. El momento en el que se puso a dar vueltas en el tatami de sumo para desconcertar a Estrella es ya herstory del formato.

En sus pasarelas Marina ha demostrado su lado más teatral, lleno de referencias. El homenaje a Ocaña, ese guiño al ‘Amante de fuego’ de Mecano, su rollo a la hora de desfilar. Ha sido una artista muy interesante, y que tiene un gran punto fuerte: su baile.

Desconocemos cómo se desarrollará la gran final. Lo más predecible es que graben un videoclip, y, como son cuatro, de ahí se elija a un par de reinas (tres a lo sumo) para hacer un playback final. Dependiendo de la canción elegida, Marina podría dar una buena campanada, porque tiene el ritmo en el cuerpo.

En cualquier caso, Drag Race España nos ha dejado una segunda temporada muy potente, y con un capítulo 2, el del concurso de talentos, que es, de cabeza, de los mejores de toda la franquicia hasta la fecha. En el capítulo del reencuentro del domingo anterior Supremme Deluxe, la presentadora, hizo un pequeño llamamiento para que renueven por una tercera temporada, y ojalá que así sea, porque el nivel que están demostrando nuestras reinas lo merece.

[Más información: ‘Sí lo digo’, el mejor complemento que podía inventar ‘Drag Race España’ para el programa]

Sigue los temas que te interesan