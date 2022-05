El éxito de Ramón García en Castilla-La Mancha: seis años arrasando en la televisión autonómica

Ramón García es uno de esos privilegiados presentadores veteranos de la televisión española que han sobrevivido al paso del tiempo y a los vertiginosos cambios en el mundillo de la pequeña pantalla. El bilbaíno ha sido una de las estrellas de TVE y rostro icónico de sus Campanadas durante más de dos décadas, pero aunque su presencia en la televisión nacional se haya reducido en los últimos años, lo cierto es que está triunfando en la autonómica, donde encontró su hueco hace ahora seis años.

Este lunes 30 de mayo el presentador celebra el sexto aniversario de En Compañía, el formato que conduce en Castilla-La Mancha Televisión. El espacio, basado en el exitoso La tarde aquí y ahora que presenta Juan y Medio en Canal Sur, aborda los problemas de la tercera edad y ayuda a las personas mayores de la región a combatir uno de sus principales estigmas: la soledad.

"He hecho muchos programas importantes, pero no sabéis lo que es tocar esa ayuda, a las personas a las que te diriges, ver cuando vuelven cómo les ha cambiado la vida", confesaba García en un encuentro con los medios el pasado martes 24 de mayo.

El vasco se muestra orgulloso de poder ayudar a personas que creían estar "condenadas" a estar solas y presume del excelente recibimiento que tiene el espacio que presenta junto a Gloria Santoro. Y es que, además de tener impacto en Castilla-La Mancha, En Compañía ha traspasado las fronteras de la región y cuenta con invitados de otras comunidades de España.

Ese gran alcance se traduce en unos datos de audiencias que respaldan con éxito el formato en el que Ramón García ha encontrado una oportunidad de seguir brillando en televisión. En Compañía dobla habitualmente la media de audiencia de la cadena manchega, siendo prácticamente a diario el espacio más visto del canal.

El pasado 18 de mayo, el programa anotó su cuota máxima en cuatro años con un 15,3% y 70.000 espectadores de media. Además, su récord hasta la fecha lo firmó el 22 de enero de 2018 con un 18,1% de share y 93.000 espectadores.

Actualmente, el espacio registra una media superior al 11% de cuota en las tardes de la cadena manchega, que cerró 2021 con un 6,3% de share y con Ramón García como su estrella más cotizada, demostrando así que no estar en el circuito de las generalistas no implica dejar a un lado el éxito.

El cambio, no obstante, no fue sencillo para el presentador, tal y como él mismo confesaba a los periodistas en la celebración adelantada del aniversario. "Le dije a Juan [y Medio] que no sabía si iba a ser capaz de hacer eso, porque sentarse con personas anónimas y que te cuenten su vida lo veía dificilísimo. Que se siente una persona que te viene de un pueblo y que no conoces de nada es muy difícil, lo más difícil que hay, y él se empeñó en eso".

En Compañía "llena el corazón y la vida de miles y miles de personas todas las tardes"



A pesar de sus miedos, 'Ramontxu' asegura que los castellanomanchegos comprendieron "a la primera" el propósito del programa y mostraron su respaldo desde las primeras emisiones.

"Para los que llevamos tantos años en televisión, es un gustazo formar parte de este proyecto", afirma el comunicador, para quien En Compañía está "muy por encima de un programa de entretenimiento, es algo que llena la vida de miles de personas". Y es que le gusta definir el programa como "un rinconcito por donde pasa la vida", pero no sólo la de sus invitados: "Yo siempre cuento que viene casado y ahora estoy divorciado y soy huérfano de padre y de madre. Todo eso me ha pasado haciendo este programa".

