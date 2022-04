'Servidor del Pueblo' y 'Aenne Burda': el inédito enfrentamiento de dos series europeas en prime time

Que Telecinco y Antena 3 estrenen series foráneas en prime time es cada vez menos habitual. Pero que estrenen, y a la vez, dos producciones europeas es aún más extraño. Conscientes, quizás, del bajo consumo de televisión por Semana Santa, ambas cadenas han decidido apostar por esta batalla tan poco frecuente en televisión. Y lo hacen además con dos producciones totalmente distintas. Las dos se enfrentarán cara a cara, sin access de por medio, a las 22 horas tras el informativo de la noche.

Por un lado, Telecinco estrena Zelenski. Servidor del Pueblo, lala serie que lanzó al estrellato al que ahora es para muchos uno de los grandes héroes contra la invasión rusa de Ucrania, su presidente Volodimir Zelenski. La ficción cuenta la historia de Vasyl Goloborodko, un profesor de historia en un instituto, que un día es grabado a escondidas por uno de sus alumnos mientras ofrece un discurso contra la corrupción de la clase política y del gobierno de Ucrania, al que pide más honradez y cercanía con los problemas reales del pueblo.

Tras su difusión en internet, el vídeo se hace viral y, de la noche a la mañana, la ciudadanía y los medios de comunicación empiezan a admirar a Vasyl, tanto que éste se presenta a las elecciones y termina convirtiéndose en presidente de Ucrania. La serie está dirigida por Aleksey Kiryushchenko y el reparto se completa con otros rostros desconocidos para el público español como Stanislav Boklan, Viktor Saraykin, Natalia Sumska, Katerina Kisten y Evgeniy Koshevoy.

Servidor del Pueblo fue un gran éxito de audiencia en Ucrania, que estuvo en antena de 2015 a 2019 y cuenta con tres temporadas y un total de 51 episodios. Tal fue el impacto de la serie que incluso se llegó a hacer una película de la misma y Zelenski creó un partido político con el mismo nombre que le llevó a la presidencia del país en unas elecciones históricas.

Por otro lado, otra ficción coetánea de la de Volodimir Zelenski: Aenne Burda: Una vida entre costuras. Esta ficción de tintes históricos es la apuesta de Antena 3 para amenizar la noche del jueves, una decisión elegida a conciencia tras ser Telecinco quien anunció primero día y hora del estreno de Servidor del Pueblo.

Aenne Burda fue estrenada en Alemania en 2018. La trama tiene lugar en 1949, en la ciudad de Offenburg, en un contexto donde las condiciones económicas en el país tras la II Guerra Mundial mejoran. Franz Burda y su esposa Anna tienen una vida acomodada gracias a su imprenta y editorial, sin embargo, Anna quiere ir más allá del papel que la mujer tiene marcado en la sociedad europea del momento y decide crear una revista de moda para sastrería. Una decisión valiente y no exenta de reproches sexistas y prejuicios de la época que convierten a Aenne Burda en toda una serie inspiracional y de superación. Una miniserie de dos capítulos de 90 minutos de duración cada uno.

A favor

Zelenski, uno de los nombres del año. No hay duda que Volodimir Zelenski se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos del 2022. Su trabajo como político renovador de Ucrania, algo que no se veía desde la independencia del país de la URSS, y su papel ya no solo nacional si no internacional en la invasión rusa, le han granjeado una fama y expectación en tiempo récord.

Éxito internacional (no solo en Ucrania) Eccho Rights, empresa encargada también de distribuir los derechos de otra serie de Zelenski, Svaty (Familia política) anterior a Servidor del pueblo, con sede en Estocolmo, ha afirmado estar desbordada por el interés internacional de la serie cuyos derechos han sido adquiridos por más de una veintena de países como EEUU, Reino Unido, Grecia, Rumanía… incluso se emitió con éxito en el prime time de Bielorrusia a través de Belarus-1 e incluso en Rusia en la cadena TNT.

Valores como la honradez y la bondad. El personaje de Vasyl Goloborodko representa valores positivos como la honradez, el sentido común y la empatía, así como la necesidad de que los políticos, en este caso ucranianos, estén más cerca del pueblo que de sus propios intereses y dejen a un lado la omnipresente corrupción del país.

En contra

Telecinco estrenará Supervivientes la semana próxima. ¿De qué sirve engancharse a una serie si ya se sabe que la cadena estrenará el jueves que viene la próxima edición de Supervivientes? De triunfar, la de Mediaset podría moverla a otro día o probar como oferta de access prime, una franja horaria carente de contenido y continuidad en la cadena.

La poca paciencia de Telecinco. Que la cadena tiene poca paciencia con sus productos, es de sobra conocido. La que se avecina, Mi casa es la tuya, Deluxe… Sus programas y series bailan de noche en noche sin complejos. La ficción es la más perjudicada, con series como Madres. Amor y vida o Señoras del Hampa, o de repente emite cinco capítulos seguidos de su gran fracaso de la temporada, Pasión de Gavilanes. ¿Por qué iba a tener paciencia con la serie de Zelenski?

Sobreinformación de la guerra. La información constante sobre la guerra en Ucrania podría jugar en contra de la serie. La sobreexposición, necesaria y real de su actor protagonista, podría jugar en su contra y que el público opte por buscar otros contenidos no asociados a la guerra, aunque solo sea por el recuerdo de su protagonista.

Su larga duración. 51 capítulos dan para mucho, sobre todo en un contexto donde las principales cadenas, también en plataformas, optan por series más cortas tanto en minutos como en episodios. Además, pocas series en abierto aguantan en lo más alto tras tantas semanas en antena, con permiso de Infiel en Antena 3.

¿Una serie ucraniana? Es, probablemente, la primera serie ucraniana que se emita en un prime time de una televisión en España. Independientemente -o no- de su factura, el público español podría no sentirse identificado con un producto que, culturalmente, le pilla a más de 2.000 kilómetros de distancia.

Aenne Burda: una vida entre costuras

Aenne Burda, una vida entre costuras, esta noche a las 2200 horas en Antena 3

A favor

Serie corta. Se trata de una serie corta, en realidad es una miniserie de 2 capítulos de 90 minutos de duración, fácil de consumir. Además, al emitirse a las 22 horas y contando con los lógicos anuncios, termina a una hora decente al filo de la medianoche. No obstante, Antena 3 no ha confirmado si la emitirá en una noche solo o en dos semanas consecutivas.

Una historia de feminismo y superación. Antena 3 lleva una temporada con resultados muy positivos en lo que a series de televisión con protagonistas femeninas se refiere. Buenos fueron los datos de otras ficciones de prime time como las francesas ACI: Alta Capacidad Intelectual y Jacqueline Sauvage: ¿víctima o culpable? Así como de las españolas Mentiras y Alba, actual líder de la noche del miércoles.

Éxito en Francia. 6 millones de espectadores en Francia confirman el éxito de esta miniserie que consiguió proclamarse como líder claro en el prime time del país galo. Un valor seguro que, quizás, podría ayudar a su éxito en nuestro país.

Un producto, a priori, a la medida del público de Antena 3. La serie de Aenne Burda parece una serie pensada para el público de Antena 3 que en su haber cuenta con multitud de series históricas extranjeras y nacionales emitidas a lo largo de las décadas. Además, podría encajar perfectamente en el público que visiona en tres de sus noches ficción otomana como Inocentes e Infiel.

Intensa promoción. Antena 3 sabe promocionar mejor sus productos que Telecinco, trabajando estas promociones con tiempo y constancia, al contrario que el bombardeo (a veces hasta la extenuación) del que hace gala la cadena de Fuencarral. Véase la intensa promoción de Pasión de Gavilanes cuyo resultado no fue el esperado.

En contra

Zelenski, está de moda. El auge de Volodimir Zelenski podría causar mucha más expectación que el estreno de, quizás para algunos, una serie histórica más. Lo cuál podría restarle impacto. Antena 3 quizás hubiera tenido más en la audiencia al haber “frenado” a Servidor del pueblo con un potente Peliculón pero... ¿en Semana Santa?

Sin El Hormiguero como colchón. Antena 3 tiene suerte de tener El Hormiguero, una de las tres piezas clave junto a Pasapalabra y Noticias 2 con Vicente Vallés en su famosa milla de oro. ¿Funcionarían tan bien sus productos sin el arrastre de un telonero como Pablo Motos? Estrenar a las 22 h esta nueva mini serie es todo un reto.

La audiencia tendrá, como siempre, la última palabra.

