Los orígenes televisivos de Norma Duval: el programa ‘Super Star’ y su pronunciación de ‘Míkel’ Jackson

Esta noche arranca la segunda temporada de El Desafío, y entre sus participantes veremos a la vedet Norma Duval, que vuelve nuevamente a la televisión. Tal como ha contado ella misma, fue una fiel espectadora de la primera etapa y se animó a probar suerte en los diferentes restos del concurso que presenta Roberto Leal. Asegura que en las pruebas físicas necesita mucha concentración, tanta como para evadirse de todo, y que el desafío de la apnea es el que le causa más respeto. “Hay un ambiente muy sano, dentro de que es competitivo, pero todo en muy buen rollo”, asegura.

A Norma Duval la conocimos en los años 70 en el certamen de Miss España, en la edición en la que ganó la malograda Amparo Muñoz. En el jurado estaba Valerio Lazarov, que se fijó en ella y le dio la oportunidad de convertirse en actriz y presentadora. Su debut televisivo tuvo lugar en el programa de variedades Señoras y señores, junto a Ángela Carrasco, entre otras compañeras.

En 1984 Fernando Navarrete confía en ella para presentar en solitario Super Star. Un nuevo programa de espectáculos en el que ella daba paso a todo tipo de shows, y que se estrenó el último viernes del mes de abril de aquel año.

En aquella época Norma venía de triunfar en París como vedete, pero sus tablas no fueron suficientes para brillar como presentadora. En aquella primera noche los nervios eran más que evidentes, y había palabras que se le resistían pronunciar bien. Por ejemplo, deseó suerte al grupo Bravo para el próximo Festival de Eurovisión que se celebraría en “Lussembugg”, o dio la bienvenida a Jermaine Jackson, hermano de “Míkel Jackson, ese cantante de color, que ha vendido tanto”, y al que luego rebautizaría como “Míchel”. En siguientes entregas el programa fue presentado por Sara Montiel o Victoria Vera, pues la idea inicial era ir turnándose esta labor.

Norma continuaría trabajando mucho en televisión. En 1988 presenta Contigo en La 1 de Televisión Española. Luego Telecinco le echaría el lazo y presentó varios programas como Bellezas al agua y Desde Palma con amor, y en Antena 3 capitanea su propio formato, Los domingos por Norma. Luego vendrían Espejo secreto o Noche de Fiesta. En 2014 fue jurado de ¡Mira quién baila! en La 1, en 2015 ficha como colaboradora de Amigas y conocidas, y en 2020 la descubrimos en Mask Singer, bajo la máscara de Unicornio.

“Me han ofrecido programas a los que he dicho que no. No lo veía para mí. Pero este programa, desde el minuto cero, porque me parece tan original, tan distinto, una experiencia tan divertida, dije: me apunto como sea”, dijo al desvela su identidad, convirtiéndose en la tercera eliminada.

[Más información: Norma Duval reprende a Xavier Sardà por acribillarla en 'Crónicas Marcianas': "Pide perdón"]

Sigue los temas que te interesan