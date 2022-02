Un micro abierto se cuela en ‘La noche 24 horas’ mientras alguien está el baño

Noticias relacionadas Un micro de 'Sálvame' capta cómo Belén Esteban insulta en directo a Ana Rosa Quintana

En la televisión en directo los micrófonos abiertos pueden jugar muy malas pasadas. Bien lo sabe, por ejemplo, el humorista Quequé, al que se le escuchó decir en la gala de los Odeón “quiero que acabe esto”, lo que lo convirtió en uno de los protagonistas de la gala. En materias de informativos, algún que otro presentador ha soltado un exabrupto cuando las conexiones no iban del todo bien. O han deslizado su opinión sobre la noticia que se veía en casa en ese momento sin que supiesen que todo el mundo les estaba oyendo.

Un micro abierto ha sido también uno de los protagonistas dentro del Canal 24 Horas de Televisión Española, pero no porque alguien estuviese hablando en voz baja. En La noche 24 horas se estaba hablando sobre la situación política de España cuando se coló un sonido como de agua cayendo, y no solo una vez, sino hasta en dos ocasiones.

Sin duda, alguno de los presentes en el plató había ido un momento al cuarto de baño, pero no silenciaron su micrófono, por lo que todo el mundo supo lo que estaba pasando fuera de la cámara.

Un micro abierto juega una mala pasada en La Noche en 24 horas y se cuela como alguien va al baño 😂😂 #LaNoche24h pic.twitter.com/V8YWl3HC72 — Xavi Oller (@xaviioller) February 21, 2022

No es la primera vez que un micrófono abierto traiciona a alguien que está en el cuarto de baño. El pasado verano, por ejemplo, Carlota Corredera vivió un momento similar mientras estaba presentando Sálvame. Cuando el programa regresó tras un corte publicitario la comunicadora no estaba en el plató, y se le escuchó decir “¡estoy haciendo pis!”.

A continuación, en el programa se escuchó el ruido de la cisterna que estaba usando la gallega. Se intentó disimular la situación con Kiko Hernández, que se puso al frente del programa para hacer tiempo y que Carlota volviese a los mandos.

En lugar de fingir que no pasaba nada, en aquella ocasión Corredera dijo: “Creo que se me ha escuchado mear y tirar de la cisterna. Pues sí, estaba haciendo pis”. Además, aclaró que si había tardado más de lo previsto es porque no había papel higiénico en el baño de las mujeres, y que tuvo que hacer “una excursión” para encontrarlo. “Reivindico papel higiénico en los baños de mujeres”, reconoció con mucha naturalidad.

Este es el mejor programa de España cogieron a carlota corredera, cagado en directo que asco dice que estaba haciendo pis, #MareaAzulConOleyAmén pic.twitter.com/3tP1aSVuKD — Frank (@Frak29873624) August 16, 2021

