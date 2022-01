Telecinco avisa de que el estreno de 'Idol Kids' no es inminente y desvela su nueva mecánica

Mediaset ha presentado este miércoles la segunda edición de Idol Kids, que llegará próximamente a Telecinco. El talent infantil volverá a contar con Jesús Vázquez como presentadora, mientras que Lara Álvarez se incorpora para acompañar a los aspirantes en la sala de visionado.

La cadena no ha desvelado la fecha de estreno del concurso, aunque sí ha advertido de que no será "inminente". Y es que para esta rueda de prensa, a la que ha asistido BLUPER, ha habido que cuadrar las agendas de los presentadores y de los nuevos jueces de esta edición: Ana Mena, Omar Montes y Camela.

"Volver a hacer este programa era una misión de obligado cumplimiento", ha asegurado el director general de Contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, que destaca la renovación del jurado como una de las principales novedades del formato en esta segunda edición.

Por su parte, Leonardo Baltanás, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, señala que el programa dará "un vuelco importante". Y es que las galas pasarán a ser autoconclusivas: "De cada gala pasarán seis y el resto se quedan por el camino".

Jesús Vázquez se muestra muy ilusionado con este estreno y asegura que este talent es distinto a cualquier otro que haya hecho en su carrera: "Les dije que no me hicieran otro talent igual, que fuera diferente. No se parece en nada de lo que he hecho hasta ahora, y mira que tengo horas de talent a mis espaldas".

El presentador asegura que el jurado de Idol Kids "rompe la distancia entre las grandes estrellas y los niños que se presentan a un programa, y eso le da autenticidad". Además, no se preocupa por la estrategia de programación que pueda seguir Telecinco para competir con Antena 3: "Llevo 31 años en esta empresa, es mi casa, soy feliz, trabajo aquí. Nos toca competir, a veces nos va mejor a unos y otras veces a otros. Yo espero estar muchos años más, seguiremos peleando el tiempo que haga falta".

El gallego afirma estar encantado de coincidir con Lara Álvarez "en algún sitio que no sean los pasillos", una opinión que comparte la presentadora, que también ha expresado su ilusión y confiesa haber aprendido mucho al "conocer las historias de esos niños, el talento, la necesidad de expresar el mensaje que llevan dentro...".

Nueva Mecánica

La nueva e intensa competición de Idol Kids 2 se desarrollará a lo largo de 13 galas, divididas en varias fases. La primera, Los Rankings, constará de siete programas con 12 actuaciones y seis clasificados para Semifinales en cada uno.

En estas galas, los pequeños artistas actúan durante dos minutos y los jueces votan a través de un dispositivo instalado en su mesa con dos botones: uno verde (favorable) y uno rojo (desfavorable). Mientras, el público da su veredicto desde un teléfono móvil con una app diseñada específicamente para ello. En el caso de Camela, los dos miembros del dúo han de ponerse de acuerdo y votar como una unidad. Al concluir la interpretación, se desvela el voto de los jueces y si el niño ha obtenido al menos dos favorables se descubre el porcentaje de aceptación que ha tenido entre el público.

Índigo, la ganadora de la primera edición de #IdolKids, nos canta en riguroso directo 😍



🎙️ #LlegaIdolKids

🔵 https://t.co/qXjop0dV6J pic.twitter.com/4GFiUVhbZp — Idol Kids (@idolkidsesp) January 11, 2022

Al final de cada programa, los tres con mayor apoyo del público pasarán a Semifinales, pero no serán los únicos: como novedad, cada uno de los jueces cuenta con un Ticket Dorado individual en cada una de las galas para catapultar a su concursante favorito de la velada a la siguiente etapa. A diferencia de la primera edición, en la que el jurado tenía que ponerse de acuerdo para dar estos salvoconductos de manera unánime, ahora cada juez puede entregarlo de manera individual. Para conceder el suyo, Camela tendrá que ponerse de acuerdo nuevamente. De esta manera, al concluir cada programa serán seis los niños clasificados.

Y a lo largo de toda esta fase, Lara Álvarez estará con el grupo completo de concursantes en la ‘Sala de Visionado’, viviendo con ellos la tensión de las votaciones del jurado y del público y, sobre todo, con los ojos puestos en las sillas que dan acceso a las Semifinales y que ocuparán los tres primeros puestos del ranking.

La siguiente fase será La Repesca. Antes de Las Semifinales, el programa introduce una octava gala en la que 12 de los concursantes tienen una nueva oportunidad de clasificarse. Al igual que en las galas precedentes, solo seis lo conseguirán.

En las Semifinales habrá un total de 48 clasificados. Constarán de cuatro galas con 12 actuaciones que ya incluyen atrezo e iluminación, vestuario, maquillaje, peluquería y coreografías para dotarlas de mayor espectacularidad y sacar lo mejor de los artistas. En esta fase, la responsabilidad de votar recae solo en el público del plató, que con su apoyo configura un nuevo ranking en cada programa en el que solo los tres primeros pasan a la Gran Final. Por su parte, el jurado comenta las actuaciones y dispone además de un nuevo Ticket Dorado para salvar de la eliminación a un cuarto concursante. En esta ocasión, hay solo un salvoconducto por programa y deben concederlo por unanimidad.

En la Gran Final, solo 16 de los 96 artistas que comenzaron el concurso habrán llegado hasta esta gala final en la que la emoción, los nervios, la incertidumbre y el espectáculo serán protagonistas. Los jueces comentarán y valorarán cada una de las 16 actuaciones, pero será solo el público el encargado de votar. Nada se sabrá hasta el final del programa, en el que Jesús Vázquez revelará el nombre del flamante ganador.

Sigue los temas que te interesan