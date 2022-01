Carmen Alcayde zanja la polémica de su trío con Dinio: "Fue una bacanal y al único que no toqué fue a él"

Carmen Alcayde y Kiko Hernández viven una particular guerra abierta. El colaborador de Sálvame se mostraba muy molesto este martes por las palabras de su compañera sobre su nueva casa y le dedicaba un duro contraataque, asegurando que en Telemadrid la llamaban 'mofe' por su olor corporal y animando a la valenciana a pronunciarse sobre su supuesto trío con Dinio García.

La expresentadora de Aquí hay tomate no ha dudado en responder este miércoles punto por punto a su compañero desde el famoso 'pulpillo' del programa. "Ayer me acusaste de varias cosas. Lo que me molestó muchísimo es que dijeras que critiqué con dureza tu casa para venir más días. Sí, soy culpable de querer venir aquí muchos días, de querer hacer reír, hacer llorar, dar espectáculo para que 'Sálvame' dure mucho", espetó la colaboradora.

"Dije que era 'villa cagona' porque tú siempre estás con la caca en la boca, como el otro día cuando inaugurasteis el baño tú y Lydia Lozano, que de lo primero que hablaste fue de que había caca. Así que sí, si querer venir más días a trabajar es un delito, soy culpable", prosiguió Alcayde.

"Hay cosas que en tu casa no me gustan y lo dije. Quiero que me invites y lo veremos, pero lo del mote... Me mofo de lo de 'mofe'. Si tú consigues que algún compañero mío en Telemadrid venga a decir que me llaman así en la cadena, te doy 1.000 euros. Te doy 1.000 euros por cada compañero que venga a decir eso", retaba a Hernández. "Me ducho todos los días y me echo desodorante y colonia, aunque no el perfume caro que usaba antes, porque ahora tengo tres hijos", bromeó la colaboradora.

Sobre el supuesto affaire con Dinio García, Carmen también ha tirado de ironía para zanjar este asunto: "La tercera cosa que me dijiste es que quieres que hable de lo que hice con Dinio, para que hable Dinio voy a hablar yo porque, cariño, con Dinio no fue un trío, fue una bacanal. Éramos 40 o 50 y al único que no toqué fue a él", aseveró. A pesar de todo, aseguró que el cubano es "un tío de puta madre y muy solidario".

El programa contactó con varios excompañeros de Alcayde para saber si realmente la conocían como 'mofe' y si eran ciertos los rumores sobre su olor. Todos los testimonios negaron la mayor, aunque Belén Rodríguez reconoció que había escuchado ese despectivo mote: "Ella huele bien, pero que la llaman 'mofe' lo he escuchado yo".

Tras ver la pieza, la colaboradora volvía a retar a Kiko Hernández e interpelaba al director del programa: "Te doy 1.000 euros por cada testimonio que traigas, es más, te doy 10.000 porque sé que no encontrarás a nadie, tanta confianza tengo. Pregúntale a Jesús Manuel, Carmen Lomana, Óscar Martínez... Gente que está trabajando conmigo. Es más, David Valldeperas, con quien estuve dos años presentando 'El madroño' codo con codo, baja aquí y dilo. ¡Te pido que bajes!", decía mirando a cámara.

