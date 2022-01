Carlota Corredera ofrece a Samantha Hudson convertirse en colaboradora de ‘Sálvame’

Este lunes el programa Sálvame recibió la visita de uno de los personajes del momento: la polifacética artista Samantha Hudson, a quien en los últimos meses hemos visto como concursante de MasterChef Celebrity y protagonizando el especial de ATRESPlayer Premium Una Navidad con Samantha Hudson.

Más allá de su habitual sentido del humor, Samantha habló en el programa de acoso escolar, de discriminación, y le manifestó a Lydia Lozano su disgusto por haber hecho blackface el pasado 5 de enero cuando la maquillaron de negra para hacer de representante del Rey Baltasar. Samantha le explicó su punto de vista a Lydia, de cómo hay muchas personas racializadas que no encuentran trabajo, o que se pueden sentir ofendidas, aunque la periodista no dio su brazo a torcer y siguió negando que hubiese racismo en su disfraz.

Casi al final de su entrevista Carlota Corredera le lanzó una propuesta a Samantha Hudson. “¿Que te parece si te incorporas al equipo de Sálvame?”, le preguntó. Hudson respondió que ella no sabe muy bien en qué consiste eso, y luego bromeó sobre que los propios colaboradores habituales tampoco sabrían definirlo. La oferta de Carlota era para empezar a hacerla “a partir de ya” y le dio barra libre para hablar de los temas que le interesen.

“Yo me animo a un bombardeo, cariño, soy un todoterreno”, respondía Samantha Hudson, aunque reconoció que no siempre está al tanto de lo que sucede en la crónica social y que podría participar según el asunto que haya que tratar. “A veces hay temas que, honestamente, me la repantinflan. Pero sí hay temas en los que me gusta centrarme, porque a veces de las frivolidades se pueden sacar temas como mucha sustancia y algo de lo que aprender”, remataba.

“El mundo de la prensa rosa y del corazón está muy mal tratado a veces, porque a veces se trata con tintes misóginas, como para chicas tontas”, reflexionó también la invitada, que podría suponer una buena percha para atraer un nuevo público más joven al universo de Sálvame.

La propuesta no pasó desapercibida en las redes sociales y pronto su nombre se convirtió se convirtió en Trending Topic. En general tenía mensajes de apoyo, invitándole a sumarse a Sálvame, y otros eran de pura sorpresa. Sin embargo, algunos usuarios también valoraban hasta qué punto la cantante de 22 años podría encajar en este programa de Mediaset.

