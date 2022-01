Quién es María José Hernanz, la ganadora del bote que ha vuelto a ‘Pasapalabra’

La competición de Pasapalabra, tal como la conocemos, con Jaime Conde y Orestes Barbero enfrentados cada tarde, quedará parada temporalmente. Y es que el concurso estrella de Antena 3 tendrá una semana “histórica”, con la que pretende revalidar su trono como rey de la última hora de la tarde. Para ello, el programa de Roberto Leal dará la bienvenida a ocho ganadores del bote, que se enfrentarán entre sí en unas entregas muy especiales bajo el título de la ‘Copa de Maestros’.

Este lunes 10 de enero veremos concursar a María José Hernanz, quien logró el ansiado premio del rosco hace ya casi 12 años. Su hazaña la logró en junio de 2010, tras 37 programas, lo que la convertía en la concursante femenina más longeva. Logró un premio de 180.000 euros, que le vinieron muy bien pues en aquel momento esta licenciada en Biblioteconomía estaba desempleada.

“Creo que mis principales cualidades han sido no rendirme nunca. Tenía muy claro que si me equivocaba al principio seguiría pensando en acertar todas las palabras posibles, y el hecho de no tener miedo a equivocarme es algo que ha bloqueado a muchos concursantes”, diría entonces sobre su gesta. Hay que destacar que desde el primer momento fue una rival muy dura, y que se quedó muy cerca de resolver el rosco a falta de una o dos palabras en varias ocasiones.

María José es una concursante con mucha experiencia televisiva, y es que antes de Pasapalabra ya estuvo en Saber y ganar, y en 1999 alcanzó 45 programas. Luego regresó para la celebración del décimo aniversario, y sumó 99 participaciones, y más tarde se convirtió en concursante ‘centenaria’.

El pasado otoño estuvo en el concurso ¡Boom! de Antena 3, en un especial que se hizo con genios de Pasapalabra, y allí coincidió con Juanpe Gómez. “Estuve más que él y gané menos”, dijo con humor, "pero la vida es así”. Entonces aprovechó su participación para hacer una petición al concurso de Roberto Leal. “Quiero volver, por favor. Fui superafortunada y me lo pasé muy bien”. Un deseo que ahora se va a cumplir.

