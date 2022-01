Primer trío en 'La isla de las tentaciones': las redes resuelven el misterio del avance del programa

La nueva entrega de La isla de las tentaciones que se emitirá este martes mostrará un hecho insólito que no había ocurrido hasta ahora en la historia del formato en España. Sandra Barneda ha anunciado en El debate de las tentaciones que el programa dispone de unas impactantes imágenes que, además, han podido ver los colaboradores a lo largo de la emisión de este lunes.

Las reacciones de los tertulianos han alimentado las teorías de los espectadores sobre este acontecimiento. El primero en ver el vídeo en cuestión ha sido Tom Brusse, que a los pocos segundos de mirar la tablet exclamaba que quiere volver a participar en el reality.

Kiko Matamoros, Nagore Robles o Terelu Campos también han mostrado su impacto al ser testigos de las imágenes. Tanto que la hija de Teresa Campos ha pedido volver a verlas, en esta ocasión con las gafas puestas, para no perderse detalle.

A pesar de la insistencia durante toda la noche en este asunto, la audiencia finalmente no pudo descubrir de qué se trataba. El programa sólo mostró un avance en el que se podía ver a varios miembros de Villa Playa disfrutando de una fiesta en la que, poco a poco, la tensión sexual fue creciendo hasta que tres de los habitantes de la casa acaban juntos en la cama.

Pero las redes no han podido esperar para resolver este misterio y han desvelado la identidad de los tres ocupantes de Villa Playa que acaban 'divirtiéndose' en la cama. Y es que, aunque en la emisión en abierto no podrá verse ese momento hasta la noche de este martes 4 de enero, los suscriptores de Mitele PLUS ya han podido descubrir quiénes protagonizan el primer trío de La isla de las tentaciones.

Muchos espectadores apuntaban a que serían Rosana, Miriam y Nico, pues en el debate se pudo ver una escena en la que la primera interrumpía a los otros dos mientras estaban en la cama. Sin embargo, finalmente se ha sabido que los protagonistas del trío son Rosana, Álvaro y Sabela.

En las imágenes filtradas se puede ver cómo Rosana se mete en la cama de Álvaro mientras él está con Sabela. "¿Y Nico?", pregunta esta última. "En su cama", responde Rosana con picardía.

"Rosana, tú has venido a jugar, ¿no? Yo me apunto a todo", preguntó Álvaro, provocando las risas de sus dos tentadores. Finalmente, se podía ver al concursante asegurando a cámara que lo que ha ocurrido es "algo innovador" para él. "Nunca había hecho un trío", confiesa.

