‘MasterChef Junior’ adelanta su final y cambia de día por sorpresa

Este lunes se celebró la semifinal de MasterChef Junior, una edición que no deja de dar sorpresas. Si la pasada semana conocíamos que su duración sería inferior a la de otras temporadas pues no habría repesca, ayer se comunicó a los espectadores que habrá un cambio en el día de emisión y que la gran final se adelanta hasta el próximo jueves 6 de enero, el día de Reyes.

Este movimiento permitirá a los más pequeños de la casa ver el programa sin demasiados problemas, pues al día siguiente todavía no tienen que volver al colegio. Además, deja libre la noche del lunes 10 de enero para poder estrenar la nueva edición especial de MasterChef Abuelos, si bien todavía este punto no se ha confirmado. La temporada anterior de la versión infantil del talent show se estrenó en la Navidad de 2020-2021, pero su final se alargó hasta el 20 de enero, cuando los niños tenían ya clase al día siguiente.

Los cuatro pequeños que competirán en la final son Olivia, Carla, Guillem y Ariel, que lograron tal pase en la entrega emitida este lunes. Las dos primeras obtuvieron suficientes puntos en los primeros retos de la noche, mientras que Guillem y Ariel lo lograron en última instancia, tras elaborar un trampantojo. Los aspirantes Gonzalo y Alexia se quedaron a las puertas de la final.

Hay que destacar que durante la gala de anoche Alexia y Olivia tuvieron un desencuentro en la prueba de exteriores, que provocó que Olivia terminase llorando. “Estoy enfadada con Alexia, porque no creo que lo haya hecho bien”, dijo tras el cocinado. “Todo el tiempo me estaba recriminando y regañando. No ha sido una buena capitana, no ha animado. Al resto del equipo le decía que lo hacía bien y a mí me decía que lo hiciera superrápido porque lo estaba haciendo mal”, se quejaba, sin reprimir las lágrimas.

Sin embargo, la sangre no llegó al río y ambas se dieron un abrazo para firmar la paz, demostrando que a pesar de esas puntuales diferencias se han convertido en grandes amigas en la competición.

Esta noche se despiden de la aventura de #MCJunior @alexiamcj9 y @gonzalomcj9. ¡Tenéis que estar súper orgullosos por haber llegado a la semifinal! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/XGdEA9nEUs — MasterChef (@MasterChef_es) January 3, 2022

Sigue los temas que te interesan