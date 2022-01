¿Quién es José Corbacho, el actor que hoy está invitado en ‘Pasapalabra’?

La interpretación se convierte en una de las protagonistas esta tarde en el concurso Pasapalabra, de Antena 3. Y es que el presentador Roberto Leal dará la bienvenida a un actor al que hemos visto muchas veces a través de la televisión: el catalán José Corbacho.

No será el único actor que eche una mano a los concursantes de Pasapalabra: con él estará el también actor Miguel Diosdado, así como la polifacética Eva Hache y la actriz Silvia Alonso. Todos ellos pondrán a prueba su rapidez visual, sus nervios y su cultura general en las diferentes pruebas del formato, como la ‘pista musical’ o la sopa de letras.

Somos fan del satén y los tucanes de @josecorbacho.👚🐦 ¿Cómo será la mezcla de moda y #Pasapalabra431?💥



▶ Diversión asegurada esta tarde a las 20:00h, en @antena3com y @ATRESplayer ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/c91430ZCaG — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 4, 2022

José Corbacho nace en 1965 y estudia Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque no finaliza la carrera. A finales de los años 80 comienza a trabajar como actor en la compañía La Cubana, que le permite introducirse en la televisión a través de programas como Una altra cosa (TV3) y Me lo dijo Pérez, un programa de variedades que emitió Telecinco en 1999.

Su popularidad, sin embargo, se dispara gracias al programa HomoZapping, en el que ejerce de director, de presentador junto a Esther Arroyo (en su primera temporada) y como actor en diferentes sketches. Sus parodias de Pedro Erquicia o Cristina García Ramos, presentadora de Corazón, Corazón, se convierten en algunas de las más populares del espacio.

Desde entonces consigue una sólida trayectoria en el mundo del entretenimiento. Fue presentador de Peta Zetas y Todo el mundo es bueno, ha actuado en series como Pelotas y en las películas La máquina de bailar y Tadeo Jones 2, donde prestó su voz a uno de los personajes.

En cine ha formado un importante tándem con Juan Cruz y juntos han dirigido las películas Tapas, Cobardes e Incidencias.

En los últimos años no ha dejado de colaborar en todo tipo de programas de televisión, y también se ha animado a convertirse en concursantes de formatos tan variopintos como MasterChef Celebrity, Me resbala o Tu cara me suena.

