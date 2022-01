Jordi Sánchez ('Señor, dame paciencia'): "Tuvieron que seguir rodando mientras yo estaba en coma"

Jordi Sánchez encabeza el reparto de Señor, dame paciencia, la serie que llega a ATRESplayer PREMIUM este domingo y que es la continuación de la exitosa comedia con el mismo nombre estrenada en 2017.

Para el actor, esta ficción estuvo a punto de convertirse en el último proyecto de su carrera, pues el Covid-19 le dejó en coma durante 24 días y, al despertar, temió no poder volver a trabajar: "No podía andar, me dieron un boli y no lo podía coger. Me asusté bastante y no entendía la alegría de mi entorno", confiesa el protagonista de la serie en entrevista con BLUPER.

A pesar de todo, el catalán ha logrado dejar atrás este bache en su salud y ahora celebra el estreno de esta serie en la que comparte reparto con Silvia Abril, Norma Ruiz, Félix Gómez, Carol Rovira, Adam Jezierski, Carlos Librado "Nene", Santi Cuquejo, Jorque Suquet y Darío Paso. La ficción también se emitirá en el prime time de Antena 3 próximamente.

¿Cómo ha sido retomar el personaje de Gregorio?

Ha sido un placer absoluto. Es como si fuera otro personaje, porque arranca en un punto diferente al que tenía en la película y mucho más potente dramáticamente. En la película era un señor acomodado que sólo se dedica a intentar entender más el mundo que le rodea y aprender de sus hijos, pero seguía en su zona de confort. En la serie está totalmente fuera de lugar, sin trabajo, sin casa... Esto le hará vivir asustado, con miedo y desubicado.

¿Esos problemas se deben a sus propias decisiones?

Absolutamente, él es el que está equivocado y tiene unas miras muy cerradas. Cuando eres así te cuesta convivir, por eso hay que aceptar la diversidad y que hay gente que no es como tú. Ver a un personaje tan obtuso en situaciones que le aterran hace muchísima gracia, pero cuando eres así tienes que aprender que hay que cambiar.

Gregorio se victimiza y culpa al resto de lo que le pasa. ¿Se puede decir que la serie es un retrato político?

No sé si es un retrato político. Social sí, porque todo personaje nace de la realidad. Este señor te lo encuentras en todas las comidas de Navidad, en los bares... Siempre hay gente que hace comentarios que te dejan a cuadros. Gregorios hay por todas partes, es un retrato de la realidad.

El protagonista es alguien bastante reaccionario. En ese sentido, recuerda a Antonio Recio [personaje al que Jordi da vida en 'La que se avecina']. ¿Te ha costado cambiar de registro para diferenciarlos?

Es parecido, pero menos paródico. Lo que distingue a uno y otro es que Gregorio está fuera de su realidad, por eso vive en una estupefacción constante. Antonio Recio está muy cómodo donde está, eso es lo que me ayudó a diferenciarlos, aparte del tono más paródico de 'La que se avecina'.

¿Cómo fue el rodaje de la serie?

Fue complicado, tanto que yo cogí el Covid y me tuve que ir. A todos nos hacía muchísima ilusión estrenar ese decorado maravilloso, nos gustaban los personajes y estuvimos ensayando la mar de bien, con las medidas sanitarias que cada vez iban a más. Es complicado rodar así, es carísimo para las productoras, pero es la única forma de seguir trabajando.

¿Cómo afectó tu ausencia al rodaje?

Al final lo cogimos 7 u 8, por suerte a mí me quedaba muy poco por grabar y se pudo terminar la serie. Para ellos fue más complicado porque tuvieron que seguir rodando, les quedaba más y no era muy agradable que yo no estuviese. Cuando me desperté del coma, me habían mandado una foto en la que estaban todos con un cartón que ponía "te queremos". Me dijeron que no fue muy agradable seguir rodando esos 15 días.

¿Temiste no poder volver a trabajar?

Cuando desperté no podía andar, me dieron un boli y no lo podía coger. Me asusté bastante y no entendía la alegría de mi entorno, que estaba feliz porque había salido del coma. En ese momento dije "madre mía, si estoy hecho una mierda". También es verdad que me recuperé superrápido y a los 15 días salí andando por la puerta, pero sí tuve unos días de pensar "¿qué me ha pasado? Soy otra persona y tengo 50 años más".

¿Qué te depara el 2022 en lo profesional?

He coescrito una película sobre una obra de teatro que escribí y que en su día hicieron Pepón Nieto, Fernando Tejero y Paco Tous. Se llamará 'Alimañas', la voy a codirigir y voy a hacer un personaje, este es mi proyecto más inmediato y me hace muchísima ilusión.

