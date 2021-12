TVE despidirá 2021 con una deuda pendiente con Alex Casademunt

El pasado 2 de marzo el músico barcelonés Álex Casademunt fallecía en un accidente de tráfico a los 39 años. Una noticia que conmovió a toda una generación, pues Álex era esa clase de personas que forman parte casi de tu familia a través de la televisión, pues le vimos crecer artísticamente gracias a Operación Triunfo en su primera edición.

Tras su defunción muchos nos quedamos esperando que Televisión Española le hiciese algún pequeño homenaje, igual que lo hace con otros artistas que mueren de forma inesperada. Aunque fuese unos días más tarde, pero un pequeño recordatorio a su trayectoria. Porque Álex Casademunt no fue solo un concursante, o un cantante con raíces catódicas: fue una auténtica estrella de la televisión, tanto en la pública, como en las privadas.

Fue actor en series como La sopa boba, participó en realities como Expedición Imposible, y participó en concursos desenfadados como Me lo dices o me lo cantas, en Telecinco, donde hasta emuló a Isabel Pantoja.

Pero la deuda grande con él lo tiene Televisión Española, que fue la cadena que lo vio nacer como artista. Dentro de la famosa academia dio sus primeros pasos, y luego le vimos como presentador de Los Lunnis, o como colaborador en Hora Punta. Incluso fue uno de los participantes de Mira quién baila, cuando aquel formato era un éxito en la pública y enganchaba edición tras edición a la gente de casa.

Es más, Álex ha estado en momentos tan importantes de la cadena como en la gala del 60 aniversario: él fue de los pocos artistas que en 2016 se subieron al escenario del Madrid Arena, al igual que Mónica Naranjo o Marta Sánchez; Álex, eso sí, lo hizo no como artista solista, sino como miembro del grupo Fórmula Abierta.

Este año además se celebraba el 20 aniversario de Operación Triunfo, en el mes de octubre. Podía ser una buena oportunidad para ver algún homenaje televisivo a Álex, pero tampoco sucedió. “Creo que, antes de celebrar el 20 aniversario de OT, Televisión Española debería primero hacerle un pequeño programa homenaje a mi amigo Álex Casademunt. Este chico ha formado parte de la historia de la televisión de este país”, nos decía Manu Tenorio, compañero de Álex en OT, en una entrevista el pasado mes de junio.

“El día tiene 24 horas y no pasaría nada por hacerle un hueco para un programa de una hora. Por falta de archivo no será, ni porque hubiese caído en el olvido. La consternación popular ha sido plausible”, añadía el cantante sevillano. Su razonamiento parece del todo lógico, y más teniendo en cuenta que se tiene tanto la ventana de La 1 como de La 2 para haberle hecho alguna clase de homenaje.

Los compañeros le recordaron cada cual como pudo. Verónica Romero, por ejemplo, aprovechó su paso por Pasapalabra para cantar ‘Mi música es tu voz’ en su memoria, y logró que se sumasen con ella Willy Bárcenas (también invitado del concurso) y el propio Roberto Leal. Otros le recordaron con emoción en el homenaje virtual del 20 aniversario de OT, que se realizó a través de videollamadas.

❤️ Increíble momento el vivido hoy en #Pasapalabra267. Este es el bonito homenaje que @veroboxmusic le hace a, su siempre amigo, Álex Casademunt, con la ayuda de Willy Bárcenas. https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/NU6PTaqyYe — Pasapalabra (@PasapalabraA3) May 19, 2021

“Era una persona a la que he admirado siempre. Se comía la vida y echaba morro a todo”, dijo de él Alejandro Parreño. “Sentía que éramos invencibles y el hecho de perder a Álex me hizo ver que no es así”, explicaba por su parte Nuria Fergó. Geno Machado, quien fue su compañera en Fórmula Abierta, también se mostró muy afectada. “Disfrutaba y aprovechaba cada segundo y minuto de su vida”, decía del músico.

Recordemos que muchos compañeros de Álex en el concurso, así como otros artistas, iban a darle un concierto homenaje que finalmente no pudo desarrollarse por diversas circunstancias. “Cuando falleció Álex, estuve con Naím en su canal y hablé con los chicos y me da pena que no salga adelante. Lo que tengo que decir es que los que deberían haber hecho este homenaje es la tele que ha ganado mucho dinero con los chicos de OT, la cadena debería haber hecho algo y no han hecho nada”, dijo en ese sentido Carlos Lozano, el que fue presentador de las tres primeras ediciones del talent show.

Hay que decir que este verano La 1 sí que recordó a Álex un día, en forma de pequeño homenaje y sin mucho bombo. Fue dentro del programa Viaje al centro de la tele, en una entrega titulada En nuestro corazón, y allí se recordó su figura y la de otros artistas fallecidos en los últimos tiempos, como Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, Rosa María Sardá, Eduard Punset, Camilo Sesto o Chicho Ibáñez Serrador.

Sigue los temas que te interesan