Muere Jordi Rebellón, el mítico doctor Vilches de 'Hospital Central', a los 64 años

El lunes de hace una semana en los @LaAlcazabaAvila nos reíamos @JordiRebellon_ y yo de haber compartido el capítulo con + audiencia de Hospital Central, en el, él salía del coma y yo me moría. Hoy me dicen que ya no estás, y aún estoy en shock! Buen viaje compi. #dep https://t.co/QPkBAwI78H