María Patiño abandona 'Socialité' enfadada por unas imágenes comprometidas de "su novio"

María Patiño abandonó este sábado su puesto de presentadora en Socialité en pleno directo. La periodista dio paso a una última hora sin saber que ella sería la propia afectada por la noticia que el programa estaba a punto de dar.

La reportera Arabella Otero fue la encargada de contar la información que no gustaría nada a la presentadora. "Tenemos unas imágenes que no te van a gustar absolutamente nada. Hemos pillado a tu novio con otra mujer en una actitud muy cariñosa, estamos seguros de que va a haber un antes y un después en tu vida cuando veas estas imágenes en directo".

"¿Me estás hablando absolutamente en serio?", preguntaba Patiño desconcertada. "¿Y a mí por qué nadie me ha comunicado nada?". La reportera le explicaba que "es una decisión de dirección", pero a la presentadora no le convencía la explicación y decidía arremeter directamente contra su compañera: "Tu compañerismo es maravilloso, porque podrías haberte saltado a la dirección y decirme que esto iba a salir en directo", espetó.

Acto seguido, la colaboradora de Sálvame se arrancó el micrófono visiblemente molesta. "¿Sabéis lo que os digo? Que vas a presentar el programa tú y David, el director", dijo antes de desaparecer del plano.

Tras una precipitada pausa para publicidad, se pudo ver a Patiño en la redacción del programa discutiendo con Javier de Hoyos, uno de los reporteros de Socialité. Giovanna González se ponía al mando del espacio para narrar lo que estaba sucediendo.

El equipo consiguó convencer a María para que volviera al plató. "Estoy muy relajada pero ya sé con quién trabajo y con qué tipo de personas", aseveró. "No tengo que huir de nada y le debo un respeto a las personas que nos ven cada fin de semana", afirmó para explicar su regreso.

Finalmente, el programa mostraba las imágenes de la discordia: unas fotos del actor Bradley Cooper paseando con su ex, Irina Shayk. "No sé qué pretendíais, pero esas fotos lo único que muestran es a dos ex bien avenidos que tienen una familia en común", opinó la presentadora tras el vídeo. Finalmente, aceptó la broma del programa y no dudó en aseverarle a la reportera lo siguiente: "Mi novio sigue siendo siendo mi novio, esa relación no la va a corromper absolutamente nadie, ni siquiera tú".

Sigue los temas que te interesan