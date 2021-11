'Una noche con Adele', el primer paso para que TVE le dé por fin a la música el lugar que merece

TVE ha dado un importante paso en su estrategia de programación para competir con La Voz y el Deluxe este sábado 27 de septiembre. La cadena pública ha anunciado que emitirá en prime time el especial Una noche con Adele, un programa que recoge el esperado regreso de la cantante británica a los escenarios con un concierto en Los Ángeles y una entrevista con la famosísima presentadora Oprah Winfrey.

El formato fue emitido por la cadena estadounidense CBS el pasado 14 de noviembre y, apenas dos semanas después, podrá disfrutarse en abierto en España gracias a la televisión pública, un ambicioso movimiento que podría -o más bien debería- sentar un precedente para que la nueva Corporación otorgue por fin a la música el lugar que merece.

Es innegable el interés mediático que tiene la reaparición de Adele tras seis años sin publicar nueva música y cuatro años después de su último concierto. Así, los espectadores españoles podrán verla interpretar sobre un escenario sus grandes éxitos como Make you feel my love, Someone like you o Hello, además de estrenar los temas de su nuevo disco, 30.

Por otra parte, la cantante se sincerará con Oprah Winfrey en el jardín de la periodista estadounidense, el mismo que acogió la entrevista a Harry de Inglaterra y Meghan Markle, la cual fue emitida en España por Atresmedia. La artista británica hablará de su nuevo trabajo discográfico, pero también desvelará su faceta más personal y abordará los motivos que la llevaron a alejarse de los escenarios durante un lustro.

¡Prepárate para vivir el concierto de tu vida!



🎤 El próximo sábado disfruta de 'Una noche con Adele' en @La1_tve pic.twitter.com/oyU29usmoX — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 20, 2021

La emisión de Una noche con Adele no sólo otorga prestigio e influencia a RTVE, sino que además supone una valiosa oportunidad para que la cadena pública se abra a los contenidos musicales de producción propia y a los formatos de entrevista+actuación que están en auge en las plataformas.

Más allá de adquirir los derechos de emisión de producciones internacionales, RTVE tiene que apostar por crear formatos originales que pongan en valor el panorama artístico nacional, con una producción cuidada a la altura de lo que se espera de una televisión pública puntera y moderna.

Lo cierto es que la cadena cuenta con innumerables ejemplos que pueden guiarla para llevar a cabo esta importante labor. Algunos de ellos, además, pudieron formar parte de su oferta, pero la Corporación los rechazó. Es el ejemplo de A dúo, el formato en el que Mónica Naranjo viajará por el mundo para entrevistar a ocho artistas internacionales y cantar a dúo con ellos. El espacio, producido por Señor Mono en colaboración con Sony Music, sigue buscando cadena y, según ha podido saber BLUPER, RTVE rechazó en su momento la oferta de la productora para emitirlo.

En diciembre de 2020, María Casado estrenaba en Amazon Prime Video su primer proyecto televisivo tras su abrupta salida de TVE y su fichaje por Teatro Soho Television, la productora de Antonio Banderas. La presentadora se puso al frente de Escena en blanco y negro, un programa de entrevistas a figuras destacadas del arte y la cultura, con actuaciones en directo de siete cantantes.

HBO Max ha sido la última en sumarse al auge de los formatos que combinan entrevistas y actuaciones musicales. El pasado 15 de noviembre la plataforma anunciaba el estreno de Acoustic Home, una serie documental de 10 episodios que profundizará en la vida de 10 artistas del mundo de la música mediante entrevistas íntimas y conciertos en acústico.

Estos son sólo algunos ejemplos del camino a seguir para que RTVE devuelva a la música el protagonismo televisivo que tuvo antaño gracias a formatos como Aplauso, Música sí o Séptimo de Caballería. Sin duda, las tendencias actuales favorecen que se rescate este tipo de contenidos y la cadena pública tiene una importante ocasión para ser pionera en emitir estos formatos en abierto en España.

Sigue los temas que te interesan