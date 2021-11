Anabel Pantoja deja 'Sálvame' para siempre y lanza una pulla: "Quiero trabajar dignamente"

Anabel Pantoja ha tomado una importante decisión sobre su vida profesional. Tras varios meses de idas y venidas que culminaron con su retirada "temporal" de Sálvame, ahora la sobrina de Isabel Pantoja ha anunciado que deja definitivamente el programa de Telecinco.

En una entrevista en la revista Semana, la ya excolaboradora televisiva asegura que quiere centrarse en su faceta como influencer y alejarse de las polémicas familiares que la han rodeado en los últimos tiempos. Anabel, además, aprovecha para enviar una pulla al que fue su programa, ya que confiesa que quiere "trabajar dignamente".

La decisión de la sobrina de la tonadillera se produce casi dos meses después de su boda y tras el último golpe que le dedicaba Sálvame, que el pasado 27 de octubre rompía su escaleta para revelar unos vídeos que, supuestamente, delataban que Omar Sánchez le había sido infiel a Anabel apenas un mes después de casarse con ella.

Pese al ruido generado y a la preocupación de colaboradores cercanos a la sobrina de la tonadillera, finalmente el formato de La Fábrica volvió a vender humo y mostró imágenes "no concluyentes" en las que sólo se veía a Omar hablando con una chica en una discoteca.

Ese episodio puede haber sido la gota que ha colmado un vaso que llevaba tiempo amenazando con derramarse. Y es que antes de esta marcha definitiva Anabel Pantoja ya se apartó del programa durante dos meses por el acoso y derribo hacia ella: "Estáis consiguiendo que esto me dé asco. ¿Tú sabes lo que es tener asco a venir a Madrid?", espetó su última tarde en plató antes de tomarse un descanso.

El pasado jueves 18 de noviembre, la influencer se negó a atender en directo a Sálvame durante la presentación de su nueva línea de joyas. "No me apetece enturbiar nada", afirmó. Posteriormente atendería al programa para explicar que actualmente se está "buscando la vida dignamente", desvelando el motivo por el que no había vuelto aún a ocupar su silla en el plató: "Porque estoy muy bien".

Sigue los temas que te interesan