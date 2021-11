Mediaset sigue estirando 'First Dates' y apostará por una versión de sobremesa con Jesús Vázquez

Jesús Vázquez sustituirá a Carlos Sobera al frente de 'First Dates Crucero'

Mediaset España parece que ya tiene la solución para intentar remontar los datos de la primera parte de su sobremesa tras haberlo intentando con varios concursos como El Precio Justo, Alta tensión y ahora A simple vista.

Así, aprovechando que First Dates es uno de los formatos que mejor audiencia le reporta cada día, ahora ha decidido lanzar una primera versión diurna llamada First Dates Lunch y que estará presentada por Jesús Vázquez.

El programa producido en colaboración con Warner Bros. ITVP España se emitirá en la franja de sobremesa y contará con un nuevo staff de camareros y la reconversión del restaurante de First Dates en un nuevo punto de encuentro para personas que buscan el amor de sus vidas.

Será un escenario más desenfadado, en el que las citas en barra y en mesas altas cobrarán protagonismo y donde los solteros tendrán la oportunidad de conocerse mientras comparten una propuesta gastronómica adaptada al horario diurno.

First Dates Lunch se convierte así en la tercera versión del formato original que se lleva a cabo en nuestro país, tras First Dates, que conduce con éxito Carlos Sobera desde hace ya más de cinco años en prime time, y First Dates Crucero, cuya segunda temporada capitaneará también Jesús Vázquez.

El gallego regresará así a la franja de sobremesa donde ya se hizo cargo de la última etapa de Mujeres y hombres y viceversa, el cual sería cancelado tras sus flojos datos de audiencia en marzo de este año.

Sigue los temas que te interesan