Ángel Martín habla del brote psicótico que sufrió en 2017 y desvela sus excesos con las drogas y el alcohol

Ángel Martín ha relatado un impactante episodio que vivió en 2017 y que marcó un antes y un después en su vida personal. El humorista ha hablado del brote psicótico por el que tuvo que ser ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, por el cual llegó a estar atado a la cama.

El que fuera presentador de Sé lo que hicísteis... se ha sincerado en una entrevista para El Mundo en la que relata que, el 4 de junio de 2017, su novia decidió llevarle al hospital después de que el cómico publicase un post felicitándola por el éxito de la película Wonder Woman y llenara su casa de regalos, pese a que su pareja nada tenía que ver con ese largometraje.

"Mis amigos pensaban que era una broma interna entre mi chica y yo. Era imposible que alguien se diera cuenta. Y menos encima si eres cómico", comenta el catalán, que asegura que está convencido de que sus problemas mentales se debieron a "un cúmulo de varias cosas", aunque su brote tuvo un detonante claro: "Tenía una conversación conmigo mismo acerca de la rabia que me daba no poder guardar ideas exactas dentro de la cabeza para que se mantengan ahí intactas. Fantaseando con esa idea de tener una especie de caja fuerte empezó a desbordarse todo", relata.

En ese momento, una voz en su cabeza le dijo "si quieres la podemos crear ahora, ¿quieres?". Es entonces cuando "el vaso se derrama por completo y entramos en el rock and roll", según cuenta Martín en su entrevista.

El presentador narra estas dramáticas vivencias en el libro Por si las voces vuelven, el cual acaba de salir al mercado. Además, desvela sus excesos con el alcohol y las drogas, sustancias que pueden haber desencadenado el brote psicótico del que habló por primera vez el pasado 8 de septiembre al final de su exitoso 'Informativo matinal para ahorrar tiempo' en Twitter.

Informativo matinal para ahorrar tiempo 08/09/21 ❤️ pic.twitter.com/MJyn1Pdk6a — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 8, 2021

"Mi consumo de marihuana y de alcohol era extremadamente alto. Muy, muy, muy alto. Consumía marihuana, éxtasis y alcohol y no era una cosa de ocio. Crucé la línea e imagino que eso influyó, pero tengo amigos que han fumado como hijos de puta y se han drogado mucho más que yo y no han acabado ingresados nunca", desliza.

El cómico afirma que "de momento" ha dejado de consumir sustancias, aunque no se atreve a ser rotundo a la hora de renunciar a ellas. "¿Afirmaría rotundamente que nunca volvería a probarlas? No me atrevería".

Sobre el papel que ha desempeñado su pareja en esta dura historia, Ángel Martín asegura que ella ha vivido lo peor del proceso porque "no hay forma de saber qué está pasando dentro de la otra persona". El monologuista reconoce que su novia tuvo "una paciencia infinita". "Para mí las discusiones que tenía con ella no tenían valor porque nosotros éramos 'sims' controlados por otros que estaban en otra frecuencia", confiesa.

En su entrevista, el humorista sorprende al afirmar lo siguiente: "Volverme loco es lo mejor que me ha pasado en la vida". Y es que, según él, el infierno que vivió le ha ayudado a hacer "una reconstrucción brutal a nivel personal", la cual le ha permitido dejar a un lado las cosas de sí mismo "que era una mierda como un templo".

Finalmente, Ángel confiesa que en la actualidad es "extremadamente feliz" y está "muy encaminado" en su vida, aunque reconoce que su recuperación es un proceso continuado y constante.

