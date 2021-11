Alberto Rodríguez en 'Salvados': de sus 5 mejores diputados (y una es del PP) a su anécdota con Villalobos

Alberto Rodríguez ha reaparecido este domingo en Salvados tras su condena en el Tribunal Supremo por atentado a agente de la autoridad, la cual ha motivado que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le retire el acta de diputado.

El exdiputado canario, que también ha abandonado Unidas Podemos, ha regresado a su anterior trabajo en una refinería de Tenerife, aunque confiesa a Gonzo que, si finalmente el Constitucional o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo anulan su sentencia, se sentiría en la "obligación" de volver al Congreso para representar a los 64.000 canarios a los que, según él, se les ha "robado" el acta de diputado.

Rodríguez ha relatado en el programa de laSexta algunas de las anécdotas que ha vivido en estos años trabajando en la Cámara Baja. El exdiputado asegura que desde su llegada al Congreso notó el desprecio de sus adversarios: "Nos insultaban (...) Los insultos más graves que se le pueden decir a uno en cualquier contexto, a nosotros nos los decían ahí desde el primer día".

“Batet y el PSOE le han robado el acta de diputado a 64.000 canarios”. #SalvadosRodríguez pic.twitter.com/XuReT4umTE — Salvados (@salvadostv) November 14, 2021

Para él, lo más grave de todo era "cuando decían 'váyanse de aquí, este no es el sitio de ustedes'". "Se focalizaba mucho en decir eso de la procedencia de barrio, de familia obrera, 'es un obrero industrial que el tío viene de estar manchado de grasa hace 15 días y ahora está aquí, en nuestro sitio, en el Congreso de los Diputados, donde nosotros siempre hemos hecho nuestros manejos, en uno de los centros de poder del país. Esto no puede ser'", añade.

Sobre si recibía también esos insultos por los pasillos, Rodríguez afirma que la crispación solía quedar en el ámbito de la esfera pública del debate político, aunque sí confiesa que hubo mucho menos respeto "en esta última etapa, que hay nazis en el Congreso y el nivel de odio está por las nubes".

Alberto Rodríguez asegura que entre los diputados hay clasismo "a cuchillo, todo el rato". Además, ha revelado la anécdota que vivió con Celia Villalobos nada más llegar a la Cámara. "Íbamos al bar, aquello estaba llenísimo de gente y muy pocos camareros. Comentamos 'podrían poner más plantilla aquí', y ella y más gente del PP nos dijeron 'no se preocupen, que aquí normalmente no hay tanta gente. Y no hablen de las condiciones, que tienen contrato y todo'".

"Lo que faltaba es que los camareros del Congreso de los Diputados no tuviesen contrato", espeta el exdiputado a Gonzo recordando aquel momento junto a la diputada del PP, que en su día fue muy criticada por asegurar que no le importaba que Rodríguez llevase rastas siempre y cuando "las lleve limpias" para no pegarle "los piojos".

Al final de la entrevista, el presentador ha pedido al exmiembro de Unidas Podemos que elija a su "quinteto inicial" de diputados a los que más haya valorado durante estos años, con la condición de que no ponga en la lista a ningún excompañero de partido.

"Como escolta o como alero a Joan Tardà (Esquerra Republicana), me gustaba mucho cómo lo hacía", ha confesado. "Metería, por los esfuerzos que están haciendo para salir de una situación muy complicada como fue el conflicto vasco, a Mertxe Aizpurua (EH Bildu)", añade.

"Me gusta mucho Aitor Esteban (PNV), a veces es muy gracioso. Es de derechas, pero me gusta cómo lo hace parlamentariamente hablando", prosigue el tinerfeño. Su cuarta diputada 'estrella' es Madgalena Valerio (PSOE), que ha seguido siendo diputada con un perfil bajo, pero fue ministra de Trabajo".

Por último, Alberto Rodríguez ha elegido a una diputada del PP y expresidenta del Congreso de los Diputados: "Ana Pastor es una persona extremadamente educada. Siempre que me la encontraba por el pasillo, da igual con quién fuera, se paraba y saludaba a todo el mundo".

