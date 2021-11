Artur Mas se reinventa: su nuevo trabajo como presentador en la televisión privada catalana

Artur Mas ha encontrado un nuevo y sorprendente horizonte profesional tras su salida de la política. El expresidente de la Generalitat se ha estrenado como presentador de televisión en la cadena privada catalana 8TV, donde desde el pasado 30 de octubre conduce el programa de entrevistas A favor de la política.

Se trata de un espacio en el que el exdirigente catalán conversa con personalidades de la cultura, la televisión y, por supuesto, la política. El programa se emite cada sábado en prime time, aunque las entrevistas se publican previamente en el canal de YouTube de Artur Mas.

El propio Mas define este programa como un "videopodcast" en la web del espacio. "Es un formato que permite una comunicación más repuesta, más pensada, más constructiva, con mayor valor y sustancia", explica.

A FAVOR DE LA POLÍTICA



A partir d'aquest dissabte dia 30 d'octubre i tots els caps de setmana Artur Mas @presidentMas conversa amb persones reconegudes i de manera distesa sobre política per reflexionar sobre com recuperar-ne el seu prestigi.



➡️ TDT i Web de #8tv a les 22h pic.twitter.com/PEtqMg9Dhe — 8tv.cat (@8tvcat) October 28, 2021

El exlíder del PDeCAT ha querido realizar una "modesta contribución para revertir el descrédito de la política y apuntar algunas ideas y planteamientos que permitirían recuperar parte del terreno perdido".

En el programa de su debut, el expresidente charló con el periodista y escritor Sergi Pàmies sobre "el valor de la palabra en los discursos políticos". "La gente desconecta del discurso político salvo cuando pasa algo de verdad", reflexiona el entrevistado.

El exdiputado de la CUP David Fernàndez es el invitado en la segunda entrega de A favor de la política, donde debate con Mas sobre si tiene sentido hablar de la derecha y la izquierda en pleno siglo XXI.

Para el programa de este sábado 13 de noviembre, el programa contará con la presencia de la periodista y presentadora de laSexta Ana Pastor, que abordará con Mas "la relación entre políticos y periodistas y su mutua influencia".

Los entrevistados de este formato son, en palabras del presentador, "personas que están a favor de la política y que reflexionan sobre cómo recuperar su prestigio". "Mi propósito es que las palabras no se las lleve el viento. Verá también que he seleccionado algunas ideas que me han parecido relevantes de las conversaciones", escribe en la descripción del programa.

Mas invita a los espectadores "a ser uno más de quienes estamos a favor de la política, porque sabemos que esta es una de las mejores maneras de asegurar un buen futuro para nuestro país".

