'El Hormiguero' se queda sin su ansiada entrevista a Piqué: Xavi Hernández cancela su visita

Gerard Piqué es uno de los personajes más deseados por cualquier programa de televisión. Y si no que se lo digan a David Broncano, que consiguió disparar las visitas al canal de YouTube de La Resistencia hasta los 12 millones con su entrevista al futbolista en octubre de 2019.

De ahí no es de extrañar que uno de los objetivos de Pablo Motos en los últimos años haya sido lograr la visita del catalán a El Hormiguero, algo que logró aquel mismo octubre, aunque acompañado por David Ferrer.

Desde entonces, el programa ha intentado que Piqué les visitara en solitario, sin demasiada suerte hasta ahora. Y es que el futbolista iba a volver a pisar el plató de Antena 3 la próxima semana para promocionar la Copa Davis.

Sin embargo, una de las primeras decisiones de Xavi Hernández como nuevo entrenador del FC Barcelona ha sido limitar las actividades extradeportivas de la plantilla, por lo que ha prohibido a Piqué acudir a El Hormiguero, según informó anoche Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

Las razones para esta prohibición son que el futbolista tendría que desplazarse hasta Madrid para realizar la entrevista por la noche y eso sería una distracción. "Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas", dijo Hernández durante su presentación.

Durante los últimos tiempos, Piqué ha querido ir dando pasos en el mundo empresarial para asegurarse su futuro cuando cuelgue las botas. Y precisamente algunos de esos pasos tienen que ver con el audiovisual.

Así, por ejemplo, hace unos meses se hacía con los derechos de la primera división francesa, la Ligue 1, para España a través del fondo Kosmos Holding, y llegaba a un acuerdo con Mediaset España para que emitiera cinco partidos del Paris Saint-Germain.

