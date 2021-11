Ana Milán devela en 'La Roca' que un partido político intentó ficharla: "Prometía ser de centro"

Ana Milán visitó este domingo La Roca y, entre los asuntos que trató en su entrevista, desveló que recibió una oferta para convertirse en fichaje estrella de un partido político. La actriz relató a Nuria Roca que una conocida formación política española intentó incorporarla a sus filas y, aunque no desveló el nombre de la misma, sí dio pistas que dejan poco lugar a la duda.

La anécdota surgió cuando la presentadora del programa le comentó a la invitada el éxito que tiene en Twitter el hashtag #AnaMilánForPresident, bromeando sobre la posibilidad de convertirse en presidenta. "Yo ahora mismo no tengo tiempo, pero además no quiero ser presidenta, quiero ser alcaldesa. Pondría Madrid...", respondió Milán en tono de humor.

Fue entonces cuando Nuria Roca preguntó a la protagonista de By Ana Milán si alguna vez había recibido una oferta formal de un partido. La entrevistada lo confirmó, aunque confiesa que declinó inmediatamente la oferta. "Me parecería una irresponsabilidad aceptarlo porque creo que hay que estar muy preparado para ello", reflexionaba. Y añadía un dardo: "Otra cosa es que no lo estén...".

La presentadora se interesó por el nombre del partido político que intentó llevar a Ana Milán en sus listas. "¿De un lado o del centro?", preguntaba. "Sí prometía ser centro, sí", espetaba la actriz. "Ya os ha quedado todo clarísimo, porque prometía ser centro y no lo fue", concluyó.

Pero la invitada también tuvo otros recados para la clase política actual. Al hablar sobre la última polémica por la campaña de educación sexual del Consejo Valenciano de la Juventud, la actriz reflexionaba: "Qué formas tan malas tienen nuestros políticos, que están consiguiendo separar al pueblo".

"¿Sabes lo que deberíamos hacer? No pagarles por ahora", aseveraba Milán, que considera que "ahora mismo la política no va sobre el pueblo, va sobre ellos". "Yo he vivido en una España cuyos gobiernos de ambos lados se preocupaban más por el pueblo", añadía.

"Les deberíamos unos y otros decir 'ya basta, ocupaos de verdad y de una puñetera vez de lo que hay que hacer en este país'", sentenció.

