Nicole Delgado ('Insiders'): "Transexual es tránsito de un sexo a otro. Fin. No tengo tres ojos ni tentáculos"

Nicole Delgado tenía muy claro su objetivo a la hora de entrar en Insiders, el primer reality de Netflix en España que se puede ver en más de 190 países: dar visibilidad al colectivo transexual. Y así ha sido. Por eso no es de extrañar que, en sus primeras entrevistas con la prensa después de ganar el formato de telerrealidad, aproveche la oportunidad para lanzar su importante mensaje.

En la ficha que la plataforma americana facilitó a los medios, se hablaba de esta canaria que se dedica a las redes sociales -cuenta con 1,1 millones de seguidores en TikTok- como un auténtico "huracán", de personalidad "temperamental" y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganar el concurso. Así lo ha demostrado en su concurso, convirtiéndose en uno de los mejores personajes de reality de los últimos años.

Pero, ¿quién es en realidad Nicole Delgado? ¿Con qué soñaba ser de mayor? ¿A cuántos realities se había presentado antes de Insiders? ¿Buscan la fama los concursantes de realities? ¿Está preparada para contar su dura historia? ¿Es verdadera su amistad con Iván? A estas y otras preguntas nos ha contestado en BLUPER.

¿Quién es Nicole Delgado?

La que habéis visto en el realtiy, 100% real, auténtica, la que es mal encarada cuando lo tiene que ser, llora cuando toca y ríe cuando toca.

¿Y con qué soñaba ser de mayor?

Nunca pensaba eso. Quería cumplir mi sueño de realizarme como mujer y, cuando cumpliera eso, iba a ser todo mas fácil, estaría todo resuelto y sólo tendría que trabajar para sobrevivir como cualquier persona de a pie. Pero me lo dificultaba toda esa tabla de operaciones para completar una transicion. Si ya naces con una deuda con tu propia vida es más complicado.

Pero pensabas alguna profesión...

Me gustaba el mundo de la interpretación y el cante. ¡Yo canto muy bien! He sido muy de la tele. Me he enganchado a programas de television desde pequeña.

¿Te veremos sacar un single?

Si lo saca Leticia sabater, no es complicado que lo saque yo.

¿Te has presentado a muchos realities?

Sí, a muchos. Pero me sentía fracasada porque nunca me cogían y me decía a mí misma que no valía para esto. Pasó tiempo sin presentarme y probé con Insiders. Entonces entendí que el destino me tenía preparado algo mejor: un reality para 190 países, la visibilidad máxima que necesitaba para exponer la realidad de mi vida.

¿Exponer tu realidad era uno de tus objetivos?

Empecé siendo trans y no era consciente de lo que vivimos las mujeres trans. Necesitaba y sigo necesitando que vean que hay más alla de una persona trans.

¿No crees que decir que te pagaría tu operación también era parte de la estrategia de Iván?

A Iván me lo creo... conmigo. Lo ví llorar cuando le conté cosas de mi vida y me deseó que ganara yo. Es verdad que dentro es temperamental, pero no creo que le diera para pagarme una operación de 20.000 euros con todos los porcentajes que ofrecía a los demas. ¡Tenía una deuda muy grande! No creo que fuera tan ruin de prometerme algo, ganar y no cumplirlo.

¿Cuál es tu actual relación con él?

Somos amigos y confío en esa amistad. A mí las relaciones tóxicas me encantan, me encantan esos machos tan tóxicos. Nos gustan un poco los malotes. Supongo que maduraré. No me pidáis una madurez tan repentina en todos los aspectos de mi vida.

¿Estás preparada para que te pregunten por tu pasado?

Creo que la pregunta es si estáis vosotros preparados para enfrentar una realidad que está tan invisilizada.

¿Lo contarás algún día?

Puede ser... o no.

¿Vuestro objetivo, el de los concursantes de realities, es ser famosos?

En otro momento de mi vida me hubiera presentado por el mero hecho de estar ahí, pero esta vez tenía un mensaje claro: tener una oportunidad de oro, que una persona como yo, con ganas de abrirme al mundo, lo contara. Y yo lo aproveché al máximo. Si he llegado hasta aquí, no pienso retroceder y no pienso rectificar. ¡Os queda Nicole para mucho rato!

¿Tienes miedo a encontrar trabajo después de haber pasado por un reality?

La exclusión social de mujeres transexuales es del 86%, están en paro y son expulsadas a ejercer la prostitución o hacer trabajos que no quieren hacer debido a la discriminación que sufren. Yo ya sufrí esa discriminación, me rechazaban por ser trans. Y ésta ha sido una oportunidad de trabajar y la he aprovechado. A lo mejor este es mi mundo. Y no lo voy a evitar por miedo a algo. Estoy agradecida a Insiders. He ganado y he demostrado que una mujer transexual es válida para cualquier aspecto de la vida.

Pero no has ganado por ser transexual...

Es que ser transexual es una característica más de la mujer. Pero se le tiene fobia a la transexualidad. Transexual es tránsito de un sexo a otro. Fin. No tengo tres ojos, no me salen tentáculos. Normalicemos de una maldita vez. Hemos normalizado la palabra maricón y que no suene despetivo. ¡Vamos a normalizar esto de una puñetera vez! Soy la primera trans en ganar un reality en España, la tercera en el mundo. Y si he sido yo, por algo ha sido: por llevar un mensaje claro y lo pienso llevar al mundo.

Veneno también ha trasladado ese mensaje. ¿Qué te pareció la serie?

Necesitaba ayuda en vida y que la rescataran en vida. Está bien mostrar su vida, pero si se era consicente de esa dureza, se le tenía que ayudar más. A las transexuales se les ayuda, no se beneficia de ellas.

