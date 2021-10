Jorge Javier Vázquez presenta ‘Secret Story’ vestido de bruja: “No soy Ana Rosa Quintana”

Noticias relacionadas Por qué Rocío Flores sí y Rocío Carrasco no: la joven sigue en Ana Rosa a pesar de sus demandas a Mediaset

El próximo domingo por la noche mucha gente saldrá a celebrar Halloween, una fiesta que habitualmente Telecinco celebraba dentro de Gran Hermano y que este año ha trasladado hasta Secret Story: La casa de los secretos, su actual reality.

Durante la gala vimos todo lo que cabía esperar: sustos, disfraces, incluso se contó con la presencia de Payasín, que aterrorizó a los habitantes de la casa donde todo se ve y se oye. Y no faltó un maestro de ceremonias a la altura de las circunstancias: tanto es así que Jorge Javier Vázquez apareció disfrazado de bruja, con una peluca negra y unas grandes gafas.

Muy pronto la audiencia comenzó a sacarle todo tipo de parecidos en las redes sociales, y uno de ellos fue el de la reina de las mañanas de Telecinco. Por ello el maestro de ceremonias pidió la palabra un momento. “Cuidado, a ver María que sé que hay mucho jaleo en las redes y me gustaría aclararlo”, decía Jorge Javier, en un momento del programa. “Me gustaría aclararlo, que Ana Rosa no está presentando hoy el programa. Parece ser que hay mucha confusión, pero no, soy yo”.

Ante la duda que hay aclaramos. No, no es @anarosaq #SecretGala7 pic.twitter.com/PEqtdSMLFy — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 28, 2021

Sus palabras han sido identificadas por muchos como un dardo directo del presentador catalán a Ana Rosa Quintana. Sus palabras, además, llegan solo unos días después de que hablase de ella en Sálvame, algo que parecía tabú.

"¿Por qué Ana Rosa Quintana confirmó con tanta fuerza la noticia de la separación que ofreció 'Lecturas'?", se preguntó Jorge Javier Vázquez el pasado lunes."Porque se lo confirmó Marta Riesco", aseveraba, enmudeciendo al plató.

Jorge Javier ha destacado que Ana Rosa es "una persona que habitualmente no se moja en estos temas" y que, por este motivo, su información fue "palabra de Dios". Sin embargo, Gema López ha expresado sus dudas por la actitud que la presentadora ha mostrado este lunes: "En El programa de Ana Rosa se ha emitido un comunicado y yo ya no he visto tan tajante a Ana Rosa", ha opinado.

