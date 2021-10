'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Nerea Garmendia, Xavier Deltell, Cristina Alcázar y David Amor

Noticias relacionadas Orestes ha vuelto fuerte a ‘Pasapalabra’: Se queda a una sola respuesta del bote

El concurso Pasapalabra, que presenta cada tarde Roberto Leal, da la bienvenida a cuatro nuevos famosos en la tarde de este viernes. Celebridades con perfiles muy variados, pues hay cantantes, actores y deportistas. Así, desde hoy veremos poner a prueba su ingenio, su cultura popular y su rapidez visual a Nerea Garmendia, Xavier Deltell, Cristina Alcázar y David Amor.

Nerea Garmendia se dio a conocer gracias al éxito del programa Vaya semanita de ETB2 y ha participado en 15 series de televisión, entre las que se encuentran Los hombres de Paco, Allí abajo, 90-60-90, diario secreto de una adolescente y La reina del sur, entre otras.

En los últimos años se ha lanzado al mundo del 'stand up' escribiendo e interpretando sus propios textos. De sus proyectos más recientes podemos destacar el monólogo Con taras y a lo loco.

Xavier Deltell nace en Lérida en 1958, y estudia Derecho y Graduado Social. Sin embargo, le conocemos como personaje mediático gracias a numerosos programas de televisión, siempre haciendo gala de un gran humor.

En la pequeña pantalla debuta en el programa Efecto Secundario, en la autonómica TV3. En los años 90 su popularidad se dispara cuando Xavier Sardá confía en él para el programa Crónicas Marcianas, el cual era todo un fenómeno de audiencias.

Fue jurado en el concurso de televisión ¡Mira quién baila! y fue concursante de Me lo dices o me lo cantas, aquel programa similar a La parodia nacional que emitió Telecinco en 2017. Además, ha trabajado en programas de humor como Cruz y Raya Punto Show y La hora de José Mota, Me resbala y Los mejores años de nuestra vida. De sus trabajos más recientes podemos destacar LOL. Si te ríes, pierdes, de Amazon Prime Vídeo

De amplio currículo teatral, Cristina Alcázar es principalmente conocida por sus trabajos como actriz televisiva. Participó en Aquí no hay quien viva, Hospital Central o El Comisario. Fue la rígida profesora Marina de Física o química, la cual era seropositiva, dio vida a Patricia en Gym Tony de Cuatro (donde coincidió con el hoy también invitado David Amor), es Juana en Cuéntame desde el año 2006, y además trabajó durante dos años en Amar es para siempre.

De sus proyectos más recientes podemos destacar La templanza, serie de Amazon Prime Video estrenada este mismo 2021 y que está basado en la obra homónima de María Dueñas.

David Amor es un cómico que comenzó trabajando en la televisión autónoma gallega. Despunta cuando se presenta al castin de Antena 3 para el programa El club del chiste, donde comparte protagonismo con Leo Harlem, Martina Klein, Meritxell Huertas, Yolanda Ramos y Diego Arjona.

Desde entonces ha participado en las series Gym Tony, Aquí paz y después gloria de Telecinco y Pequeñas coincidencias de Amazon Prime Video, y como presentador se ha dejado caer en ¿Juegas o qué? de TVE y Ben 10 Challenge de Boing. Eso sin olvidarnos su paso por Tu cara me suena en la sexta edición.

