Telecinco baraja rescatar 'La Casa Fuerte' a inicios de 2022 ante el retraso de 'GH VIP'

Es una opción encima de la mesa, pero no firme. Mediaset España se plantea rescatar La casa fuerte como reality puente entre Secret Story. La casa de los secretos y Supervivientes ante el retraso del juicio de Carlota Prado y la imposibilidad de producir una octava edición de GH VIP.

Actualmente, el grupo de comunicación dirigido por Paolo Vasile tiene dos realities en antena (el citado Secret Story y La última tentación) y para el primer trimestre de 2022 sólo tendrá la cuarta edición de La isla de las tentaciones. De ahí que estén estudiando posibilidades para cuadrar su parrilla.

De programar el dating show presentado por Sandra Barneda como sus dos primeras temporadas, con dos galas por semana, Mediaset se quedaría sin reality a principios de febrero. De ahí la necesidad de buscar otro producto que haga de puente hasta la llegada del reality de superviviencia.

Mientras, de programar el formato como en su tercera temporada, con una gala por semana, las 'Tentaciones' finalizarían a finales de marzo, justo para dar el pistoletazo de salida a Supervivientes. Sin embargo, Telecinco necesitaría otro producto para su prime time, a falta en encajar En el nombre de Rocío.

En este sentido no hay que olvidar que la cadena de Mediaset ha tirado la toalla con la ficción en prime time, ya que sus datos de audiencias ya no son positivos, así como que no cuenta con talents en su catálogo que puedan complementar su oferta.

De hecho sólo tiene un programa en preproducción, la segunda edición de Idol Kids, que con toda probabilidad llegará en el primer trimestre de 2022 para cubrir el hueco que deje los viernes Got Talent España.

No hay que olvidar que en los primeros compases de 2021 Mediaset anunció que, entre sus muchas novedades, estaría el regreso de La Casa Fuerte con la que sería su tercera edición. Sin embargo se terminó descartando ya que se centraron esfuerzos en la vuelta de GH VIP en otoño.

El desgaste de 'La casa fuerte', el reality “low cost”

Producido por Bulldog (Supervivientes), la primera temporada de La Casa Fuerte arrancó el 11 de junio del pasado año ante un 22,1% de cuota de pantalla y 2.129.000 espectadores, destacando especialmente entre las mujeres mayores de 45 años. Un buen dato que, sin embargo, no pudo mantener en sucesivas semanas, cuando el reality cayó por debajo de los 2 millones de espectadores.

Tan solo la quinta gala creció hasta el 24% y 2.364.000 espectadores, su máximo histórico. En contra, su mínimo tuvo lugar en la gala ocho, con un 15,6% y 1.599.000 espectadores. Finalmente, el reality cerraba con un 19% de cuota media y 1.905.000 fieles.

Tan solo unos meses después, el 5 de noviembre de 2020, Telecinco ponía en marcha la segunda edición del reality. Ya en temporada alta las audiencias fueron mucho más discretas y el programa perdía el liderazgo en 6 de sus 15 galas, dejando entrever un desgaste que puede que haya sido otro de los motivos para no seguir apostando por el reality show.

Sigue los temas que te interesan