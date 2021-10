Quién es Canco Rodríguez, el actor (y concursante de ‘TCMS’) que hoy va a ‘Pasapalabra’

Noticias relacionadas ‘Pasapalabra’: Orestes iguala un récord de Pablo Díaz con 18 aciertos seguidos

Un artista muy vinculado a la televisión se cuela desde hoy en nuestros hogares. Y es que el actor Canco Rodríguez participará desde esta tarde en Pasapalabra, ya que el concurso que presenta Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos famosos.

Junto a Rodríguez también se incorporarán como invitados las actrices Itziar Castro y Lola Forner, y el también colega de profesión Adrián Lastra. Juntos ayudarán a los concursantes a acumular todos los segundos que puedan poniendo a prueba sus conocimientos, sus nervios y su rapidez visual.

Juan José Rodríguez, conocido artísticamente como Canco Rodríguez, nace en Málaga en el año 1977. Actor de vocación, desde siempre ha compaginado la televisión, el teatro y el cine, con personajes generalmente pintorescos.

Su popularidad se la debe al rol de El Barajas en la serie Aída de Telecinco, donde se apuntaba a cualquier aventura por atrevida que fuese si iba de la mano de su amigo Luisma, al que daba vida Paco León. En 2013 dio las Campanadas de Telecinco con el resto del elenco de la serie. En la pequeña pantalla también ha sido Ginés en Bicho malo (nunca muere) de Neox, Rafita en Cuerpo de Élite y tuvo un papel en La reina del pueblo, comedia de nuevo de Flooxer estrenada este año.

Eso sin olvidar que en 2017 fue uno de los fichajes del concurso de imitaciones Tu cara me suena, donde clavó a artistas que van de The Cure a Antonio Orozco, y que le permitieron llegar a la final.

En la gran pantalla fue Chemita en La Fiesta y El Cabra en Fuga de cerebros y su secuela, y este 2021 ha estado en la taquillera Operación Camarón. En teatro fue Pachi en el musical Hoy no me puedo levantar y maestro de ceremonias en The Hole Zero, entre otros.

