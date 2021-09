AMC Networks se marca como objetivo contar con toda la franquicia de 'The Walking Dead' en España

AMC Networks se marca como objetivo contar con toda la franquicia de 'The Walking Dead'

En un momento de saturación de la ficción, AMC Networks International hará una fuerte apuesta por el documental para los próximos meses, según contó este miércoles el director general para el sur de Europa de AMC Networks, Manuel Balsera, en un evento celebrado en el FesTVal de televisión de Vitoria, al que acude BLUPER.

“El género del documental está sufriendo una evolución extraordinaria y va a ser uno de los formatos fundamentales porque en el ámbito de la ficción creo que la densidad de producción es tan extraordinaria que probablemente busquemos otro tipo de entretenimiento”, ha apuntado el directivo.

Durante los próximos cuatro meses, la mayor productora de canales temáticos de España, que agrupa a 14 canales, estrenará 100 series de ficción, documental, factual, estilo de vida e infantil, haciendo énfasis en un género que tiene todavía un gran recorrido.

“Se pueden hacer cosas con un nivel de entretenimiento y de tensión en el género documental verdaderamente brutales. Se pueden encontrar formatos extraordinariamente interesantes que además enganchen al espectador”, ha añadido Balsera.

En un universo audiovisual cada vez más competitivo, el desafío de canales, plataformas y productoras es “ofrecer más y ofrecer mejor”. “En nuestro caso es ofrecer diversidad, pluralidad y ofrecer cosas que otros no están ofreciendo, hacerlo de una manera diferente”, ha agregado.

El directivo ha hecho una exposición de las principales producciones que van a estrenar próximamente, y dentro de la ficción destaca la serie original de AMC Studios Que te den, Kevin (que se estrena el 8 de septiembre) o las nuevas entregas del universo The Walking Dead: TWD: World Beyond (4 octubre) y Fear the Walking Dead (18 octubre).

En este sentido, Balsera contó que el objetivo de la compañía es intentar que todos los contenidos de la franquicia de The Walking Dead se vean en sus canales, incluidos todos los derivados que se preparan. "Vamos a intentar que esté casi todo. Y lo que no esté será porque hay acuerdos previos. Ya sabéis que en EE. UU. están los estudios, por una parte, y los networks, por otra. Antes de comprar la compañía ya se había licenciado productos a terceros como The Walking Dead. Pero debemos intentar que todo vuelva a casa".

"El zombie ya es un género tradicional y el objetivo de la compañía es intentar jugar, en la medida de las posibilidades, con tener un gran volumen de esos contenidos en AMC. El formato ya será sorpresa", comentó. En la actualidad, la compañía no cuenta con los derechos de la serie principal de la franquicia The Walking Dead ya que estos están vendidos a FOX. Aunque la producción se despedirá en 2022, el universo zombi seguirá dando guerra con más spin-off y películas.

A sangre fría

Manuel Balsera, director general para el sur de Europa de AMC Networks.

En los canales de documentales, algunos de los estrenos más destacados incluyen la nueva producción original de Canal HISTORIA, Piratas en Baleares (20 de septiembre) y, en el canal Odisea, Expedición al Ártico: un año en el hielo (21 de octubre) y Cómo es sentirse libre, producida por Alicia Keys.

Crimen + Investigación traerá A sangre fría, el asesinato de la familia Clutter, que investiga en profundidad los hechos que inspiraron la novela de Truman Capote (5 de septiembre), mientras que BLAZE ofrecerá dos producciones sobre motor: El garaje de Jay Leno y lo nuevo de Top Gear (18 de septiembre).

Los canales de estilo de vida apuestan por homenajear a los productores y artesanos que mantienen viva la tradición, y Canal Cocina presentará Productores con Estrella (14 de septiembre), que descubre quiénes son los proveedores que nutren a los restaurantes españoles con tres estrellas Michelin de la mano de chefs como Joan Roca, Martín Berasategui o Ángel León.

Además, el canal estrenará el último programa del chef británico Jamie Oliver y una nueva producción propia: Maestros del pan (2 de septiembre). Por su parte, Canal Decasa lanzará El arte de los artesanos (4 de septiembre), una serie documental que pone en valor el trabajo de aquellos que, con mimo y paciencia, crean verdaderas maravillas únicas.

