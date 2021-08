'Sálvame' muestra un avance de la nueva docuserie de Rocío Carrasco: "Nadie escapa a la verdad"

Tras el enorme éxito de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Telecinco y La fábrica de la tele anunciaban la puesta en marcha de una segunda temporada de la docuserie bajo el título En el nombre de Rocío que narraría las disputas familiares del clan Jurado. Este lunes, Sálvame ha emitido un primer adelanto.

“Nadie escapa a la verdad” son las palabras con las que empezaba este misterioso tráiler, donde se promete que verán la luz las palabras que Rocío Jurado dejó recogidas en un diario sobre la relación con todos sus familiares.

En las imágenes de este adelanto aparecen fragmentos de entrevistas de Rocío Jurado, intercaladas con fragmentos de la actualidad de Ortega Cano, Amador Mohedano y Rosa Benito negando la existencia del famoso diario. Además, aparece Rocío Carrasco en una playa de Chipiona dando pinceladas de lo que se verá en otoño.

Adelanto de la nueva entrega de la docuserie de Rocío Carrasco: ‘En el nombre de Rocío’ #APOYOROCIO23A #yoveosalvame pic.twitter.com/K0bczZo4rt August 23, 2021

Y es que en la segunda temporada de la docuserie, la hija de la más grande aportará pruebas de cómo la cantante se sentía con el clan Jurado. "Si alguna vez me pasa algo quiero que sepáis que ahí está absolutamente todo", fueron las palabras de la cantante antes de fallecer.

Precisamente en este adelante se explica cómo llegó este valioso diario a las manos de Rocío Carrasco: "Dos meses después del fallecimiento de Rocío Jurado y tras la salida de Ortega Cano de su casa de la Moraleja, su hija entró en la habitación de su madre. Allí descubrió el diario secreto de La más grande y otros muchos documentos comprometedores guardados durante 15 años".

El trailer finaliza con un adelanto de Rocío Carrasco en la playa de Chipiona respondiendo a si su familia cuenta la verdad: "No, no la cuentan. La saben, pero no la cuentan". Además, envía unas bonitas palabras a su madre, asegurando que "siento a mi madre en todos los sitios, en mi casa... a donde voy... mi madre está conmigo. Al venir aquí, que es donde ella está, la tienes mucho más cerca”.

Para avivar aún más las expectativas con esta segunda temporada, este miércoles 25 de agosto Rocío Carrasco intervendrá en Sálvame para contar todo sobre la polémica del diario secreto de su madre, tal y como anunciaba Kiko Hernández.

Sigue los temas que te interesan