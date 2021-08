Ana Bernal-Triviño no estará en ‘En el nombre de Rocío’: “Mi especialidad no es el corazón”

Durante la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la periodista Ana Bernal-Triviño se convirtió en una de las colaboradoras esenciales de Telecinco. La comunicadora especializada en violencia de género fue muy aplaudida en los debates posteriores a la emisión de los capítulos en los que Rocío Carrasco narró el infierno que había vivido por culpa de su exmarido, Antonio David Flores.

El mismo día que finalizó aquella serie documental, la propia Rocío Carrasco anunció una segunda parte, llamada En el nombre de Rocío. En el mismo, Rocío va a explicar por qué no tiene relación con Amador Mohedano, Rosa Benito, sus tíos José Antonio y Gloria, con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando y con Ortega Cano.

En esa nueva temporada Ana Bernal-Triviño será baja, tal como ha explicado la propia periodista a través de las redes sociales. Un tuitero le preguntó si la veríamos en esa serie documental, que se prevé que se estrene el próximo otoño, algo que la periodista ha negado.

“No lo tengo previsto, la próxima temporada va sobre la familia y mi especialidad no es la prensa del corazón” explicaba la periodista. “Estoy pagando muy caro por la temporada anterior y no me apetece repetir lo mismo”, añadía.

Hay que recordar que el pasado mes de mayo Ana Bernal-Triviño publicó algunos de los insultos y amenazas que le llegaban a través de las redes sociales. “Un ejemplo, solo uno, de lo que recibo”, escribió, junto a varias conversaciones cargadas de descalificativos. Así, se leían graves ataques como uno en el que le decían “Dime en qué universidad das clase para quemarla contigo dentro. Tú no representas al feminismo ni a las mujeres”.

