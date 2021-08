‘Anabel al desnudo’: Telecinco prepara un documental sobre Anabel Pantoja

Noticias relacionadas Kiko Hernández asegura que nunca más llamará “Potota” a Carmen Borrego por televisión

Este miércoles, Kiko Hernández lanzaba una bomba en Sálvame Tomate. Para sorpresa de todos, anunciaba que un equipo del programa lleva semanas trabajando en un documental sobre Anabel Pantoja, quien estaba presente en el plató. Tras jugar mucho al despiste sobre el contenido del mismo, explicó que se llamará Anabel al desnudo, en referencia a la película Eva al desnudo.

“El documental va a despertar la ira de tu familia”, advertía Kiko, que recordaba que en Eva al desnudo se narraba cómo una actriz secundaria acaba desplazando a la principal, y que algo así es lo que se verá en televisión.

Para Anabel Pantoja la información fue un shock. “Si me vais a tirar mi imagen por los suelos, me levanto de este plató y no vuelvo a entrar”, decía, muy afectada. Poco después se explicaba que esa misma mañana Anabel Pantoja había hecho una sesión fotográfica ligera de ropa, pero que el equipo del programa le había dicho que eran para promocionar la próxima temporada, no para un documental. Más tarde, Kiko enseñaba esa fotografía a cámara, y reconocía que Anabel había sido engañada al posar para la cámara.

“Soy sincera. Tengo miedo porque jamás haría algo en lo que mi familia quedará mal por mucho que me pagaran”, advertía. Según le daban a entender, el documental iría de cómo ha ido logrando la fama en los últimos años como personaje, sin depender directamente de su tía Isabel Pantoja o su primo Kiko Rivera, quienes la introdujeron en la televisión. Incluso dijeron que es la Pantoja que más interesa en estos momentos.

“Esto va a traer graves consecuencias. No me comparéis jamás con mi tía porque si no fuera por ella yo nunca estaría allí”, pedía Anabel. Más tarde, quiso dejar claro que el documental sería cosa de la productora, La Fábrica de la Tele, y que ella no se ha sentado a grabar una serie documental en la línea de Rocío Carrasco.

