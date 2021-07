El nuevo director de Telemadrid negociaba con Moreno, según afirma uno de sus administradores

Según la ley, RTVE no puede firmar contratos con empresas que deban dinero a Hacienda. Sin embargo, José Luis Moreno encontró la fórmula para trabajar con la Corporación a pesar de tener una deuda con el Fisco por encima de los tres millones de euros. Así sucedió con La Alfombra Roja Palace y con Reinas, virgen y martir.

Estos contratos provocaron una enorme polémica e incluso el diputado de Compromís, Joan Baldoví, preguntó por esta cuestión al entonces presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE. "¿Le parece ético y decente contratar a un productor que vulnera los derechos de los trabajadores o que aparece en los papeles de Bárcenas o ha estado imputado en el Palma Arena?".

"No tengo ni idea. No dudo de lo que usted me dice. No sé los contratos de un empresario. Lo ignoro. Lo que sí le puedo decir es que cualquier contrato que hace TVE está por libro. Debe estar al día en el pago a Hacienda", explicaba Sánchez.

De ahí que cuando Moreno intentó vender una nueva serie a RTVE llamada Aquí mando yo y punto com, "un contacto en RTVE le exigió producirla a través de otra empresa para evitar un escándalo", según publicó El Confidencial.

Pues bien, según contó anoche en Todo es verdad el administrador de Integral Mundox, la productora de dicha serie, quién negociaba con Moreno los contratos de TVE era su expresidente, José Antonio Sánchez. "Él fue quien negociaba con José Luis Moreno directamente. Estuvo cenando tres veces en su casa", afirmó.

Se da la circunstancia de que el nombre del onubense, que aparecía en los papeles de Bárcenas por dos pagos realizados por el PP en 1994 y en 1995 y votante confeso del PP, ha saltado en las últimas horas a los medios por ser el elegido por Isabel Díaz Ayuso para dirigir Telemadrid.

Sin embargo, Sánchez aseguró en el mismo programa que "todos los contratos que se firman en RTVE pasaban los controles de asesoría jurídica, Hacienda y Tribunal de Cuentas. Ahí no se hace nada que pueda rozar la ilegalidad".

El exdirectivo también afirmó que todo lo que se hizo bajo su mandato "el responsable soy yo de la A a la Z. De todo. Siempre se detectan pequeñas irregularidades de cosas menores, pero nunca ha habido nada que haya sido objeto de censura, ni de críticas. No me consta".

Asimismo, Sánchez llegó a decir que esa serie "con ese nombre no me suena. Es la primera vez que oigo eso". RTVE mandó una nota de prensa a los medios en septiembre de 2017 en la que anunciaba la producción de Aquí mando yo y punto com.

Por otra parte, el administrador de Integral Mundox también contó que "Santiago Segura fue necesario porque mi productora no tenía el caché suficiente para hacer esta serie en TVE, José Luis no podía firmar en TVE”.

"Se monta la empresa, se firma el contrato con TVE y se construye el plató. Se financió con créditos a los bancos. Todo iba rodado hasta que Antonio (Aguilera) me dijo en octubre de 2018 que la serie no seguiría", contó.