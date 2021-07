El silencio de Rocío Flores ante el ataque de Antonio David a Rocío Carrasco en su carta a Olga

Rocío Flores lleva meses defendiendo a capa y espada que se juzgue a Olga Moreno exclusivamente por lo que haga en Supervivientes y no por motivos ajenos al concurso, pero este miércoles la hija de Antonio David Flores ha evitado pronunciarse cuando su padre ha dedicado un claro ataque a Rocío Carrasco en la carta que el programa le ha hecho llegar a su mujer.

Olga ha sido la elegida por la audiencia para recibir la caja con cartas familiares. Pese a que el contenido íntegro de esas misivas se conocerá en la gala de este jueves, la audiencia ya ha podido descubrir un adelanto de las mismas, con un detalle bastante polémico.

Antonio David ha elegido una significativa frase para intentar darle ánimos a su mujer, recurriendo de nuevo a atacar a Rocío Carrasco, esta vez sin mencionarla. "A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca", reza la carta del ex guardia civil, en clara referencia al "no tiene coño, no lo tiene", que la hija de Rocío Jurado pronunció sobre Olga y que la propia organización de Supervivientes le mostró a la concursante en una prueba de recompensa.

“A ti te sobra lo que otras no han tenido”



Luego dicen…si no paran de mencionar a Rocío Carrasco. Qué poca vergüenza! #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/KrpCa2rcVP — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 30, 2021

Desde el plató de Tierra de nadie, Carlos Sobera indagaba en esta frase, aprovechando la presencia de Rocío Flores para preguntarle por el asunto, pero ella evitaba pronunciarse. "Esa es una frase que ha escrito él, deberíais preguntarle porque a mí no me corresponde. Yo hablo y contesto sobre lo que hablo yo", espetaba ella.

"En cualquier caso tiene una relación directa con la famosa frase que todos estamos pensando", insistía Sobera. No obstante, Rocío Flores considera que las cartas de su familia darán ánimos a Olga y no le harán pensar en lo que esté ocurriendo fuera.

Carolina Sobe discrepa de esa opinión y no ha dudado en hacérselo saber a Rocío en el plató: "No entiendo que sabiendo tu padre qué situación hay fuera, le manda mensajes subliminales para que luego le afecte a ella en el concurso. O estamos concursando o estamos concursando y viviendo lo que hay fuera, porque luego os quejáis. Ahora mismo Olga está haciendo un concurso que lo está haciendo divino como para que le vengáis a meter cosas en la cabeza y para que luego en las redes sociales se recuerde a la señora de rosa fucsia. No le mandéis ese tipo de cosas porque a la que perjudica es a Olga", ha aseverado la colaboradora.

Pero Rocío Flores, a diferencia de otras ocasiones, ha mantenido su postura neutral, evitando criticar la actitud de su padre. "Yo en ningún momento le he metido nada de fuera. Yo te comprendo perfectamente, pero soy yo la que estoy aquí. No he metido nada de fuera y soy la primera persona que se ha quejado de que este programa le meta una frase de fuera", zanjaba.