Por qué Telecinco ya no emite 'Love is in the air' el lunes y apuesta por 'Mi hogar, mi destino'

Malas noticias para las fans de Love is in the air. Después de que hace una semana Mediaset España les sorprendiera anunciando que emitiría nuevos capítulos de la comedia romántica turca en la noche del lunes, el grupo ha regresado a su estrategia anterior de emitir sólo la ficción en la noche del martes.

Este lunes 28 de junio ocupará su lugar otra serie turca Mi hogar, mi destino, que meses después de haber abandonado Telecinco para emitirse en exclusiva en Mitele PLUS, regresa al abierto. Será a partir de las 23:00 horas después del partido de los octavos de final de la Eurocopa 2020 entre Francia y Suiza.

Pero ¿a qué se debe este cambio? Como ya hemos explicado anteriormente, Telecinco se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

Según ha anunciado la cadena, Love is in the air arrancará su emisión el martes a las 23:00 horas para empezar a emitir el resto del capítulo 107, alrededor de 30 minutos, que se corresponde con el final del capítulo o bölüm 34.

A continuación, emitirá completos los capítulos 108 y 109 y podría emitir una parte del capítulo 110, lo cual se correspondería con el capítulo o bölüm 35. Mientras, e Mitele PLUS están colgado además los episodios 111, 112 y 113, que se corresponden con el capítulo 36.

Teniendo en cuenta que la primera temporada de Sen Cal Kapimi (Love is in the air) contó con 39 capítulos, a Mediaset sólo le quedarían por emitir 4 episodios más. Durante estos episodios, la serie cayó a su mínimo histórico en Turquía.

No obstante, la segunda temporada de la serie comenzó el pasado 9 de junio en Turquía, por lo que Mediaset también tendría margen para poder seguir emitiendo la segunda temporada cuando finalice la primera. Otra cosa es que prefiera guardarse esos nuevos capítulos para la próxima temporada.