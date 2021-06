La encerrona de 'Sálvame' a Anabel Pantoja, obligada a enfrentarse a Kiko Rivera

Anabel Pantoja y Kiko Rivera se reencontraban anoche en el plató de Viernes Deluxe después de varios meses distanciados por el conflicto entre el cantante y su madre, Isabel Pantoja. Un reencuentro que no estuvo exento de tensión.

Porque Kiko Rivera no solo ha roto la relación con su madre y con su tío Agustín Pantoja, sino que también se ha distanciado de su prima por ciertos comportamientos que ha visto en ella que no le han gustado. Kiko explicaba anoche como está la relación con Anabel en la actualidad:

“Mi prima y mi madre son iguales, si miro a mi prima veo a mi madre (…) Está coartada por mi madre y por mi tío Agustín, ellos le hacen posicionarse, yo no le voy a hacer eso, me da pena”, aseguró el DJ.

De hecho, Kiko cree que la buena relación que tenía con su prima Anabel no va a volver nunca: “Ella sabe que nunca va a ser lo mismo, la quiero y siempre la voy a querer porque es mi prima, es mi familia, pero me ha dolido que mire para otro lado con lo que me está pasando”. “No es normal el drama que montó en televisión por no ser la madrina de mi hijo Francisco”, añadió.

Pero uno de los momentos de mayor tensión llegaban cuando Anabel Pantoja acusaba a la directora del programa de haberla sentado en plató una hora antes de lo que le tocaba para enfrentarse a su primo.

El enfrentamiento entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja se endurece en el #Deluxe #muchokiko



¿De qué lado estás?

🔁ANABEL

❤KIKOpic.twitter.com/HnFYE0kEkj — Telemagazine (@telemgzn) June 11, 2021

“¿Quién te ha obligado a estar aquí sentada?”, le reprochaba su primo. “Hombre, obligar, obligar…”, añadía Jorge Javier Vázquez entre risas. “Obligar no, obligar al coche a las once y cuarto a estar en la puerta, porque yo dije que no quería estar sentada aquí, que no quería esta escenita, y no quería aparecer aquí para que no pasara esto”, explicaba Anabel.

Kiko, además, se posicionaba con Rafa Mora en los conflictos que el colaborador y Anabel han tenido en los últimos tiempos, y que obligaron a la dirección de Sálvame a sancionar a ambos: "Yo he puesto mil veces a prueba a Rafa Mora, le he contado cosas que nunca se han sabido, él nunca me ha fallado".

Con estas palabras Kiko Rivera daba a entender que, por el contrario, su prima sí ha traicionado su confianza: "A Anabel no puedo contarle nada, todo lo cuenta en Sálvame y de todo hace un drama".