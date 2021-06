Kiko Matamoros abandona 'Sálvame' por una subida de tensión

Este viernes, Kiko Matamoros tuvo que abandonar el plató de Sálvame por un problema de salud. El colaborador sufrió una subida de tensión que le obligó a marcharse a casa, tal y como explicó Carlota Corredera.

Tras la ausencia del colaborador, que llamó la atención de los espectadores, la presentadora tomaba la palabra para anunciar que "Matamoros ha tenido una subida de tensión y han venido los servicios médicos a atenderle".

El empresario estuvo descansando fuera de plató, sin embargo, su tensión no volvía a valores normales, lo que le obligaba finalmente a abandonar el programa. "Está bien. Me acaba de escribir para decirme que se iba para casa", dijo Corredera.

Kiko Matamoros es atendido por los servicios médicos por una subida de tensión pic.twitter.com/WxTtALU3GM — TVMASPI (@sebas_maspons) June 4, 2021

A pesar de los últimos desencuentros entre la presentador y el colaborador, en especial a raíz del documental de Rocío Carrasco, Carlota quiso tener unas palabras de cariño con Matamoros y le envió un mensaje de apoyo.

"Lo primero y lo fundamental es que se recupere lo antes posible", dijo la periodista, dejando a un lado esos problemas: "Puedo tener todas las diferencias del mundo con él y con otros compañeros, pero la salud es lo primero. Ojalá te recuperes pronto para seguir peleándote conmigo en plató".

Sin ir más lejos, minutos antes de este problema de salud, presentadora y colaborador volvían a tener un encontronazo por los actos de Anabel Pantoja estando su pareja Omar en Supervivientes: “Yo no vengo a hacer de sparring. Cada vez que abro la boca me pegan un bofetón", dijo Matamoros ante los reproches de Corredera. "No, la que no viene a hacer de sparring soy yo, ¿vale? Entonces, haz bromitas con tus cosas. Juguemos a este juego, que yo a este no juego", replicó la presentadora.“Me piro, es muy desagradable”, anunciaba entonces el colaborador.