Mercedes Milá: "Antonio David no puede irse de rositas tras el testimonio de Rocío Carrasco"

Mercedes Milá vuelve este jueves a Movistar Plus con Scott y Milá, el programa que supuso su regreso a la televisión en 2019 y en el que muestra su faceta más curiosa de la mano de su inseparable perro Scott, quien le ayudó a superar un difícil bache emocional.

La mítica expresentadora de Gran Hermano descubrirá los secretos de la sexualidad masculina, la alimentación del futuro, la educación y la relación entre los humanos y sus mascotas en cada una de las entregas de la tercera temporada de su formato. A unas horas del estreno, BLUPER ha conversado con Mercedes sobre su experiencia en el programa, su apoyo público a Rocío Carrasco y otros asuntos.

¿Te sigues poniendo nerviosa antes de un estreno?

No, porque es muy diferente trabajar en una plataforma donde no se vigila la audiencia como en una cadena en abierto. Yo estoy tranquilísima con el trabajo que hemos hecho y me gustan mucho los programas de la tercera temporada, espero que a la gente le pase lo mismo.

¿Qué ha supuesto Scott y Milá para ti en lo personal?

Es una manera de hacer televisión diferente. Yo soy una tía curiosa, me gusta avanzar y este programa ha sido una relación con unas personas nuevas, un equipo pequeño que funciona como una piña. Trabajar con gente que da todo lo que tiene siempre es una gran alegría para mí. Además, he descubierto cosas interesantes con cada uno de los temas que hemos tratado.

¿Qué has descubierto al grabar el episodio sobre la sexualidad masculina?

Muchas cosas que no sabía que pasaban. Yo no tenía ni idea de que los hombres llegaban a tal obsesión por el tamaño del pene que se cuelgan una garrafa de cinco litros para agrandarlo. Me ha extrañado que los hombres sigan teniendo tantos miedos a no cumplir, a no estar a la altura o a no saber. Tampoco sabía que había una epidemia de masturbación, como me dice el periodista Edu Sotos.

Mercedes Milá viaja junto a su mascona en 'Scott y Milá'. Movistar Plus

En el programa confiesas que no eres capaz de practicar sexo sin amor. ¿Siempre has sido así o te has vuelto más exigente con los años?

Siempre he tenido la misma actitud con respecto al sexo. Hay muchas mujeres a las que les gusta tener relaciones sexuales por tenerlas y usan aplicaciones. A mí no me ha hecho falta porque soy de la vieja usanza, he conocido a las personas que he querido y si no ha habido amor no he tenido sexo.

En el programa se abordan temas como la dominación y el machismo. Ahora está de plena actualidad el testimonio de Rocío Carrasco, a quien has apoyado públicamente y le enviaste una pregunta que no tuvo tiempo de contestar en plató.

Sí, me hubiese gustado que la respondiera.

Te hago esa misma pregunta: ¿Qué crees que tiene que pasar para que a Rocío le compense esta exposición?

Creo que lo que sería la compensación definitiva sería restablecer la relación con sus hijos y que su exmarido no se fuera de rositas. Lo que ella está contando es tan brutal que tiene que tener consecuencias penales. Si ella consigue esos dos aspectos, le compensará el brutal desnudo que hace en esta magnífica serie de La Fábrica de la Tele.

Entre sus apoyos también ha estado Fayna Bethencourt, exconcursante de GH 2 que también fue víctima de violencia de género. ¿Has podido hablar con ella tras la condena a Carlos Navarro?

Pude comunicarme con ella hace unos meses. Este final ha sido muy doloroso para mí, porque tanto a ella como a él les tengo un cariño grande, nos habíamos visto en Barcelona cuando ya estaban casados y tenían a sus hijos. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, como suele ocurrir siempre con las mujeres maltratadas. Si vemos imágenes de Rocío con Antonio David, se la ve sonriente porque el maltrato es así, tan sutil, profundo y dañino que las víctimas disimulan y llegan a parecer personas normales. El caso de Fayna ha sido muy triste, pero me alegro de que haya denunciado, que haya salido de ese agujero negro y que sea feliz otra vez. Siento mucho que Carlos esté cumpliendo condena, pero me alegro de que se haya hecho justicia.

Otro caso polémico ha sido el de la supuesta violación a Carlota Prado en Gran Hermano. ¿Qué opinas de cómo ha gestionado la cadena el asunto?

Ese no es un tema para hoy. Siempre que me habéis preguntado he respondido con el máximo interés. Yo no estaba presentando Gran Hermano en ese momento ni tengo que ser la persona que juzgue lo que haga o deje de hacer la cadena a la que no pertenezco.

En cualquier caso, ¿te gustaría que volviera Gran Hermano?

A mí Gran Hermano me parece un programa grandioso y si volviera me alegraría mucho.