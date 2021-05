‘MasterChef 9’: Ofelia se viene abajo al cocinar caballo, el animal que usó en su terapia

Si hay una concursante de MasterChef que genera comentarios, esa es Ofelia. La gallega disfruta teniendo un protagonismo que choca, la mayoría de las veces, con los intereses de sus compañeros. Por ello, no es de extrañar que, cuando pueden, le pongan su permanencia en el concurso un poco más difícil.

Así, Ofelia llegó a la prueba de eliminación de la quinta gala de MasterChef, y en ella, Dani tuvo el privilegio de asignar las carnes a sus compañeros. Y para Ofelia, eligió el caballo, un animal que es muy importante para ella.

Al descubrir la elección, Ofelia se vino abajo y explicó que no puede cocinarlo, porque es un animal muy importante para ella. “Prefiero irme, el caballo es un animal que me ha aportado muchísimo y no me parece justo”, confesaba la aspirante de MasterChef 9. Además, contó que de pequeña sufría hiperactividad, y que hizo terapia con caballos, y que junto a ellos encontraba la paz y la solución a sus temores.

Según sus palabras, sus compañeros estaban al tanto de su relación con los equinos. “Lo hablé siempre, que no me pongan nunca caballo, es un respeto hacia algo que me ha aportado tanto en mi vida y él se ha aprovechado de ello”, se lamentó la joven. Dani reconocía que cierta maldad sí que había en su elección, pero que es “una lección de vida, hay que estar a las duras y a las maduras”.

Al final, su cocinado pasó el corte de los jueces, y de hecho, fue la mejor valorada de la prueba. “Ante la adversidad, te creces”, le dijo Samantha Vallejo-Nájera. “Eres una potrilla”, le dijo Jordi Cruz. Ofelia terminó abrazando a Dani, y reconociendo que, a pesar de todo, “es un concurso”.

La peor valorada de la prueba de expulsión es Alicia. La que se denominó a sí misma como “reina trans” en el primer programa presentó una carrillera que se le había quemado. “¡Qué pena el sabor a chamusquina, porque la carrillera parecía muy jugosa! El puré es una marranada y es un guiso de carrillera quemado con un puré un poco chungo”, le valoró Jordi Cruz.

En su adiós, Alicia aseguró haber “hecho un cambio y he dado un paso más de la cocina de casa. Os llevo también a vosotros tres y a muchos amigos”. Su favorita para ganar es María, de la que destacó “su fuerza y su corazón”.