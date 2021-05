Europa perdona a Israel y estará en la final del Festival de Eurovisión 2021 del próximo sábado

La primera de ellas había estado subiendo como la espuma en las casas de apuestas durante los últimos días hasta alcanzar la quinta posición, muy cerca de Malta (3ª), que se ha ido desinflando desde sus primeros ensayos en el estado Ahoy de Róterdam tras llegar como primera.

Elegida como sustituta de Sandro, el cantante elegido por Chipre para 2020, la propuesta de Elena Tsagrinou para esta edición recuerda al famoso Fuego de Eleni Foureira que llevó al país a su mejor posición histórica, con influencias de Lady Gaga. Y es que El Diablo recuerda por momentos a temas de la americana como Bad Romance, Judas o Alejandro. Su gran presencia escénica le asegura una gran posición en la final y una más que probable victoria en el televoto.

Por su parte, la maltesa Destiny Chukunyere continúa su romance con Eurovisión y dando alegrías a su pequeño país después de que ganara el Festival de Eurovisión Junior en 2015 con el tema Not My Soul. Su enérgico Je me casse puso un brillante cierre a la semifinal que fue largamente ovacionado por el público.