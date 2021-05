Polémica en Eurovisión: pillan al representante de Suecia en Tinder

Eurovisión 2021 está a la vuelta de la esquina y por ello, las delegaciones de cada país tienen que tener sumo cuidado para mantener el virus a raya y que no haya contagios indeseados que pongan en peligro su participación. Precisamente, la delegación polaca ya ha tenido un primer positivo y ahora, el representante sueco Tusse, está en el centro de la polémica por aparecer en una aplicación de citas.

Tal y como recoge el diario sueco Aftonbladet, el joven cantante de 19 años había llamado la atención de varios usuarios de Róterdam, sede del Festival, apareciendo en la aplicación de citas Tinder y preguntando en su biografía "si alguien me puede enseñar la ciudad".

La delegación sueca, al igual que el resto, tienen que preservar cuarentena y solo pueden salir del hotel para los ensayos en el estadio, otros eventos oficiales de Eurovisión y para hacer ejercicio al aire libre. De hechos, los participantes pueden ser descalificados si se saltan estas normas.

Tras las críticas recibidas, el cantante ha acudido a sus redes sociales para enfatizar que nunca arriesgaría la participación de Suecia en Eurovisión por irse a una cita. "Lo uso como pasatiempo. Cuando estás en un lugar nuevo, ¿no sientes siempre un poco de curiosidad por la variedad de solteros?", bromea el joven.

"He luchado toda mi vida para llegar a donde estoy hoy. Y representar a Suecia lo veo como el mayor honor de todos los tiempos. No solo me habéis elegido para representar a nuestro hermoso país, he crecido aquí, he recibido una educación, y para mí el mayor agradecimiento que puedo dar es luchar por este fantástico país”, explica ya más serio en una historia de Instagram.

"Pensar que no me tomo esto muy en serio es una burla. Por supuesto que sigo siendo un adolescente, con todo lo que eso conlleva: deberes, espinillas, aplicaciones de citas, complejos, etc. Pero prometo hacer todo lo posible para llevarme esto a casa", añade.

El cantante, además, arremete en esta publicación contra el periodista del diario Aftonbladet que fue el primero en informar a los lectores de esta noticia. "Continuaré haciendo swipe (deslizar en Tinder). ¿Te parece bien Tobbe Ek?”, escribe, seguido de corazones y un emoji riéndose.