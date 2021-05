'Love is in the air': ¿Ha muerto Serkan en el accidente de avión?

Las seguidoras más trasnochadoras de Love is in the air se llevaron ayer un gran sobresalto al final del capítulo cuando Eda se enteraba por televisión que el avión de Serkan había desaparecido de camino a Italia.

"Señoras y señores espectadores. El famoso arquitecto Serkan Bolat volaba en su avión privado cuando se ha perdido la comunicación con la aeronave. La última vez que contactaron con el avión fue hace dos horas y desde entonces no han recibido señal. Se supone que el avión se ha estrellado durante su trayecto", se escuchaba decir a la presentadora del informativo.

"Tranquila, todavía no lo sabemos", intentaban calmar sus amigas a Eda, mientras ella recordaba las últimas palabras que le dedicó Serkan. "Mañana serás Eda Bolat. Envejeceremos juntos. Dime, ¿estás preparada?".

"¿Dónde está Serkan?", empezaba a gritar la joven antes de desmayarse, mientras la madre de Serkan no conseguía articular palabra. ¿Habrá muerto el joven arquitecto en este accidente? ¿O aún queda la esperanza de que haya salvado su vida?

Hande Erçel es Eda en 'Love is in the air'

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Pues bien, en el capítulo 89 de Love is in the air titulado ¿Dónde estás, mi amor?, que ya se puede ver en Mitele PLUS, han pasado dos meses desde que el avión de Serkan desapareciera el día de su boda. Eda, desesperada, no ha dejado de buscarle en todo este tiempo y no lo hará hasta dar con su paradero...

La pérdida de Serkan ha causado profundas heridas en la vida de todos. En su ausencia, Eda, los amigos de Serkan y Aydan deciden apoyarse mutuamente y continuar con su trabajo en Artlife Architecture.



Hacia mitad del capítulo, sin embargo, se descubre que Serkan está vivo y que se encuentra con Selin en una cabaña. Pero existe otro problema... el joven arquitecto ha perdido la memoria y no recuerda a Eda. "¡Vaya! Veo muchas caras nuevas en la oficina", dice al llegar al estudio. La joven, por su parte, no aguanta el shock y se desmaya al ver a su enamorado.

Más tarde se descubrirá que Selin ha manipulado a Serkan contándole que "Eda es muy lista y, bajo su apariencia de chica dulce, se esconde una manipuladora terrible. Te convirtió en alguien que no eres, te arrastró a un mundo al que no has pertenecido. No he podido hacer nada. Ahora tiene el 45% de las acciones de la empresa".