"Tú me dejaste de votar": 'Polònia' se despide de Pablo Iglesias al ritmo de C. Tangana

Polònia, el programa satírico de TV3, ha convertido a Pablo Iglesias en C. Tangana tras su derrota en las elecciones madrileñas del 4-M y el anuncio de su retirada de la política. El espacio ha versionado uno de los últimos hits de 'El madrileño', Tú me dejaste de querer, convirtiéndolo en Tú me dejaste de votar.

El videoclip comienza con el actor Marc Rodríguez caracterizado como el líder morado, acostado en una tumbona. "Tú me dejaste de votar cuando te necesitaba. Yo vicepresidía y ahora me voy pa' casa", comienza cantando el protagonista.

En ese momento hace su aparición estelar la reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encarnada por Lara Díez, para entonar la estrofa perteneciente a La Húngara en el tema original. "Tú te quedaste sin mandar cuando menos lo esperabas. Cuando más lo querías, te has quedado con las ganas".

Ayuso está acompañada por el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, a quien interpreta Noé Blancafort. El presidente de Vox remata la estocada de Ayuso con un simple "¡Toma coletas!".

Tú me dejaste de votar cuando te necesitaba.@c_tangana pic.twitter.com/G3qfhkxriC — Polònia (@poloniatv3) May 6, 2021

En la pieza también aparece Íñigo Errejón, líder de Más País, exmiembro de Podemos y examigo íntimo de Iglesias. "Me creía estratega del copón y he sumado menos que Errejón", lamenta el exvicepresidente mientras el aludido baila detrás de él. "Hay un sitio donde puedes ir a presidir, una escalera de vecinos en Chamberí", responde Errejón.

Finalmente, se ve a Pedro Sánchez celebrando la marcha de su excompañero de Gobierno. "Tú te largaste para mandar y ahora no tienes nada", le espeta a Iglesias, quien responde antes de desaparecer: "Te quedas con Ayuso, a ver cómo te apañas".

De esta manera, Polònia se despide del que ha sido uno de sus personajes icónicos en los últimos años. Y es que, con la retirada de Pablo Iglesias de la vida política, su personaje también dejará de formar parte de las aplaudidas parodias del espacio.

Ana Rosa celebra su marcha

Fuera del videoclip del programa de TV3 también ha habido personalidades que han celebrado la retirada de Iglesias. Ana Rosa Quintana ha sido una de las que lo ha hecho con mayor contundencia.

La presentadora, que durante la campaña electoral llamó "fascista" al político por tacharla de "portavoz política de la ultraderecha", celebró la derrota del de Unidas Podemos y lo comparó con Donald Trump.

"Las mujeres asumen el liderazgo en Madrid. Aunque ayer el fugitivo dijo que era el tiempo de las mujeres, pero ayer fue el día de las mujeres, pero de otros partidos: Díaz Ayuso, a la derecha, y Mónica García, a la izquierda (...) Ya conocemos la primera consecuencia de estos resultados: Iglesias deja la política. Ya le debemos otra a Ayuso", concluyó tras un extenso discurso contra el político.