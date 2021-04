Un torero muy famoso y un ambientador: La desternillante entrevista a Paca 'la piraña'

Paca La Piraña visitó este sábado el plató de laSexta noche. Allí, una de las actrices relevación del pasado año gracias a su papel en Veneno, habló sobre su programa de entrevistas Paca te lleva al huerto, sobre que le mencionaran en el Congreso de los Diputados y sobre su duro pasado.

Sobre que Pablo Iglesias la nombrase en el Congreso, Paca asegura que cree que fue porque "vio la serie de La Veneno y por eso dijo eso". "Y yo encantada ¿No le habrán echado del Gobierno por mi culpa? Me quedaría a mí ese remordimiento", ha expresado.

Además, le ha lanzado un mensaje al líder de Unidas Podemos: "Cuando vengas a Madrid a ver si quedamos y me llevas a tu cacho de chalé". "Que me lleve y me presente a su mujer y sus niños y yo le hago una pella y le corto las puntas", ha comentado.

Sin embargo, la entrevista dejó un momento de lo más surrealista y divertido con una de las confesiones de Paca, que relaciona a un torero y a un ambientador. "Si vieras al torero que vino a mi casa con el camisón de la mujer…", dijo entre risas.

¿Qué torero confundió un ambientador con una cámara oculta ? Ni en el@#DeLuxe hay una exclusiva de tal tamaño pic.twitter.com/w8oj8WZpYk — TVMASPI (@sebas_maspons) April 11, 2021

"¿Que fue un torero a tu casa?", preguntaba atónito el presentador, Iñaki López. "Sí, un torero muy famoso. Y vio un ambientador, que me gusta a mí tener, y decía que era una cámara oculta y que le estaba grabando", ha asegurado.

Precisamente el presentador del espacio de laSexta quiso destacar el estupendo sentido del humor de la actriz "a pesar de la vida perra" que ha tenido. "Me han tirado piedras, fumigado con extintores y tirado tornillos con un tirachinas en el Parque del Oeste y en Valencia", ha recordado la actriz.

Sin embargo, Paca la Piraña ha afirmado que "más vale tener humor que en el culo un tumor". "Yo he tenido siempre buen humor porque si no, me hubiera hundido, aunque también tengo mis traumas y depresiones. Ahora me veo y en vez de Paca la Piraña parezco Paca 'la hormigonera', de lo gorda que estoy", ha bromeado.