Quién es Jorge Roelas, el actor de ‘Médico de familia’ invitado a ‘Pasapalabra’

Pasapalabra, en Antena 3, recibe esta tarde a nuevos invitados famosos para ayudar a los concursantes a acumular segundos para enfrentarse al rosco final. De forma casual, todos ellos tienen en común dedicarse a la interpretación, y así, veremos a Anabel Alonso, Llum Barrera, Adrián Rodríguez y Jorge Roelas.

🔠 Hoy en #Pasapalabra, Jorge Roelas va a ser un hombre de pocas palabras 😂 pic.twitter.com/U5mSkpsEjl — Pasapalabra (@PasapalabraA3) April 8, 2021

A Jorge Roelas mucho lo recordarán todavía por su papel en la serie de Telecinco Médico de familia, donde dio vida a Marcial. Un chapuzas que luego reconduce su carrera como recepcionista del centro de salud donde trabajaba Nacho Martín (Emilio Aragón). Pocos episodios antes de que Médico de familia acabase, su personaje murió trágicamente en un accidente de tráfico.

En 2016, Roelas protagonizó un divertido cortometraje, en el que se interpretaba a sí mismo y en la que dos productores le proponían recuperar el personaje de Marcial. ¿El objetivo? Hacer un spin-off de la serie en el que Marcial fuese un zombie.

"Mi vida cambió con esta serie. Todo el mundo sigue recordando a Marcial con mucho cariño y el capítulo en el que murió ha sido uno de los más vistos en la historia de la televisión", contaba el pasado 2020 al respecto, el día que visitó como invitado El concurso del año, en Cuatro.

Aunque desde entonces no ha tenido una gran actividad en televisión, Jorge Roelas no ha parado de trabajar. En cine ha estado bajo las órdenes de Manuel Gutiérrez Aragón, Luis García Berlanga, Jaime Chávarri, Garci y Fernando Colomo. En 2005 fue nominado a los Premios Goya al Mejor Actor Revelación por Tiovivo c. 1950.

En el teatro ha formado parte de obras como El método Grönholm, que le valió numerosas críticas positivas. De sus series, podemos recordar el proyecto de El botones Sacarino, del que fue protagonista. También participó en Ciega a citas, El caso, Paquita Salas y Hospital Valle Norte.