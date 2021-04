El trágico final de la segunda temporada de 'Mujer': cuatro personajes mueren este miércoles

Tras muchas dudas sobre la estrategia de emisión de Antena 3 con la recta final de la segunda temporada de Mujer, la cadena de Atresmedia por fin ha cuadrado todo para que el desenlace de esta temporada pueda producirse este miércoles 7 de abril.

De esta manera, la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci podrá competir frontalmente contra la emisión en Telecinco de los episodios 6 y 7 de Rocío, contar la verdad para seguir viva, que se extenderá hasta las 02:30 horas.

Será, además, la mejor de las armas, ya que en el final de la segunda temporada de la serie se produce un trágico acontecimiento que cambiará la serie para siempre con la muerte de uno de los personajes protagonistas más queridos de la ficción.

Asimismo, en el capítulo 64 también morirán otros tres personajes secundarios que han sido muy importantes durante esta segunda tanda de episodios.

Hatice y Bahar.

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Por una parte, Suat acude a ver a Nezir, que se sincera diciéndole que le encantaría poder disfrutar de la felicidad de poder olvidar. "Quisiera olvidar la muerte de Mert, pero me aterroriza olvidar los días que pasé con él", le dice.

"No habéis entendido nada. Eso es porque ninguno habéis perdido un hijo. Eres una persona que siempre ha ido detrás del dinero. No valoraste que salvabas la vida y buscaste la manera de robarles a esos niños", le reprocha antes de que pida a su matón Azmi que lo mate.

"Confié en ti poniendo en mis manos tu vida, pero tú fuiste el que llamó a la policía y la abogada", le dice entonces. "Lo hiciste para salvar a tu hermano y me traicionaste por él, por el mismo que te hizo quedar como un ladrón. Los perros deben serles fieles a sus dueños. Te voy a dar la oportunidad de remidir tus pecados. Mata a tu hermano", le ordena.

Sin embargo, Azmi es incapaza de ejecutar esa orden y decide matar entonces a Nezir, tal y como le había aconsejado Münir. Pero con lo que no cuenta el matón de Suat es que su hermano también decidirá quitarse la vida ante los ojos de Münir.

Münir

No obstante, la muerte más impactante de este final de temporada será la de otro personaje protagonista y de los más queridos por los espectadores.

Durante los últimos capítulos, Bahar ha vuelto a sufrir mareos y desmayos, lo que ha hecho saltar todas las alarmas en su familia y les ha hecho pensar que la joven podría volver a tener problemas con su médula.

De ahí que Hatice obligue a Bahar a acudir al hospital para que los médicos le echen un vistazo tras sufrir un nuevo desmayo. Una decisión que terminará desencadenando una auténtica tragedia. Y es que, de camino al hospital, Arif, Bahar, Hatice y Sarp tienen un accidente que acabará con la vida de uno de ellos.

La identidad del personaje que fallece no lo conoceremos, sin embargo, hasta el capítulo 65, el cual no se emitirá hasta el próximo lunes 12 de abril. No obstante, ya se puede ver en ATRESplayer PREMIUM y ahí podemos descubrir que es Hatice la que finalmente fallece de un paro cardiaco.

Hatice

Por último, Sirin también sufrirá un gran mazazo y entenderá que sus macabros actos tienen consecuencias. Y es que Emre le abandonará para siempre después de que le envíen unas fotografías de la hermanastra de Bahar con Sarp. "Tus ojos brillan de felicidad", le dice.

"Fue un montaje. Todo es falso. Te lo prometo. Estaba preparado", intenta justiricarse ella. "Hablando sólo lo empeores más. ¿En qué clase de mujer? La verdad duele, la verdad mata", termina diciéndole él.

También te puede interesar...