Quién es Aitor Ferrón, el modelo, actor y entrenador personal que será azafato en 'El precio justo'

El precio justo inicia desde este lunes una nueva etapa televisiva en Telecinco. El histórico concurso regresará a la pequeña pantalla de la mano de Carlos Sobera, que estará acompañado por 'la voz' de Luis Larrodera y contará con la ayuda de tres azafatos en el plató.

Entre esos ayudantes estará Aitor Ferrón, un joven ceutí que será el segundo azafato masculino de la historia de El precio justo y que, además, realizará su primer trabajo no interpretativo en televisión.

Aitor nació en Ceuta en el año 1993, aunque pronto abandonó su hogar familiar para trasladarse a Granada, donde se gradó en Trabajo Social en 2015. Un año después se formaría en otro ámbito que le apasiona: el deporte, convirtiéndose en Entrenador Superior de culturismo, musculación y fitness y Entrenador Personal por la Federación Española de Halterofilia. En 2017, además, se especializaba en Nutrición Deportiva en la Universidad de Nebrija.

Aitor Ferrón es el segundo azafato masculino de la historia de 'El precio justo'. Mediaset

A lo largo de su trayectoria, el joven ha compaginado su trabajo como coach deportivo y entrenador personal con su faceta como actor, para la cual también se ha estado formando en los últimos años. Así, entre 2017 y 2019 cursó interpretación en el Estudio Juan Codina. Tras ello, ha realizado varias formaciones orientadas a este ámbito, como un curso de esgrima escénico con el profesor Ágel Solo, técnicas de cámara con Ismael Martínez o un intensivo de cámara con Déborah Borque, entre otros.

Esa constante formación y búsqueda de oportunidades comenzó a dar sus frutos pronto, sobre todo en el campo de la publicidad. Su primer trabajo le surgió estando en tercero de carrera, cuando le eligen como portada del calendario de Cosmopolitan TV. Tras esa experiencia, Aitor Ferrón ha sido imagen de prestigiosas firmas como Adolfo Dominguez, Hugo Boss o Agatha Ruiz de la Prada, entre otras.

En televisión, el actor ha realizado papeles esporádicos en series como Servir y proteger de TVE o Soulmates de la estadounidense AMC. Además, el pasado septiembre debutaba en teatro como parte del elenco de La sexta alumna, la obra escrita y dirigida por Benja de la Rosa.

Actualmente, Aitor Ferrón vive en Madrid, donde sigue buscando nuevas oportunidades de desarrollar su carrera. "Semanalmente tengo tres, cuatro, cinco, incluso seis castings de publicidad", confesaba en 2019 a El faro de Ceuta, donde además reveló que ha encontrado nuevos horizontes gracias a la interpretación: "Ese oficio me valora por no limitarme solamente a los rasgos físicos, me valoran más por mi formación".

Ahora, el ceutí mostrará su lado más natural frente a las cámaras de El precio justo, donde estará acompañado por Arianna Aragón y Paula Gómez, completando así el tridente de azafatos que tendrán un papel fundamental en esta nueva versión del histórico concurso televisivo.