Quién es Víctor Palmero, el actor que participa en ‘Pasapalabra’ del 17 al 19 de enero

Víctor Palmero, Juan Ramón Lucas, Adriana Torrebejano y Silvia Alonso se convierten desde hoy en los nuevos invitados de Pasapalabra, el concurso de Antena 3 que cada día se cuela entre las emisiones más vistas de la jornada. Ellos serán los encargados de ayudar a los concursantes Orestes Barbero y Rafa Castaño a acumular el mayor número de segundos posibles y así hacer frente al rosco final, que guarda un bote de casi un millón y medio de euros.

De todos estos participantes, hay uno de ellos cuya cara sonará a muchos espectadores, aunque les costará identificar de dónde. Hablamos de Víctor Palmero, un actor castellonense que alcanzó una gran popularidad gracias al personaje de Alba Recio en La que se avecina.

Nacido en 1989, su debut como actor lo vivió a los 14 años, en la película Electroshock (A love to keep), del director Juan Carlos Claver. A los 20 comienza su andadura como actor televisivo, en la serie de Canal 9 Unió Musical Da Capo, y después Senyor Retor. En ambas tiene un papel protagonista.

Víctor Palmero trabaja en la serie de Antena 3 Física o química, en el año 2011. En esa misma cadena se convierte en protagonista de la comedia Con el culo al aire, que dura tres temporadas.

Sin embargo, la popularidad de Víctor Palmero se dispara después de la novena temporada de La que se avecina. Allí interpreta a Alba Recio, la hija transexual del más famoso mayorista de pescado de la televisión. En 2018 hizo público que este personaje le ha dado muchos quebraderos de cabeza, pues recibía muchas amenazas en las redes sociales.

A inicios de 2022 anunció que dejaba la serie. "Me ha hecho tremendamente feliz currar con Laura, Alberto y todo el elenco de 'La que se avecina', pero a día de hoy tenía muchos proyectos teatrales que me apetecía enfocarme en ellos y he decidido darme una pausa con el personaje", afirmó entonces.

Ha participado en varias películas, siendo la más reciente de ellas Todos lo hacen, dirigida por Martín Cuervo. En teatro, su último trabajo es Johnny Chico, un monólogo firmado por el poeta y dramaturgo australiano Stephen House. En 2020 fue uno de los invitados de Tu cara me suena, donde imitó al cantante C. Tangana.

